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Adil Öksüz, darbe girişiminden 4 ay önce Adana'da sohbet toplantısına katılmış

ADANA, (DHA)- ADANA  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri Adana'daki bir otele operasyon düzenlendi

26 Aralık 2017 15:47

ADANA, (DHA)- ADANA  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri Adana\'daki bir otele operasyon düzenlendi. Otel sahibi ve müdürünün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari Adil Öksüz\'ün darbe girişiminden 4 ay önce bu otelde sohbet toplantılarına katıldığı, ayrıca otele hizmet sağlayan firmalardan para toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı ortaya çıktı.
Adana\'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt toplantılarının yapıldığı saptanan merkez Seyhan ilçesi Reşatbey mahallesindeki bir otele yönelik soruşturma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda otel sahibi O.K., otel müdürü K.E. ve müdürün eşi Z.E. ile resepsiyon memuru A.K. gözaltına alındı. Yapılan çalışmada şüpheli K.E.\'nin, müdürü olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde sohbet toplantıları düzenlemeye başladığı, örgüt adına faaliyette bulunan kişilere  ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı iddia edildi.
ÖKSÜZ MART 2016\'DA OTELDE TOPLANTI YAPMIŞ
Ayrıca ABD\'deki elebaşı Fetullah Gülen\'i ziyarete gittiği öne sürülen otel müdürü K.E.\'nin, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ lideri tarafından yapılan çağrıya uyarak Bank Asya\'ya para yatırdığı, eşi Z.E.\'nin de sosyal medya üzerinden  Fetullah Gülen ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları da saptandı.
Soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün \'Hava Kuvvetleri İmamı\' Adil Öksüz\'ün de beraberindeki kişilerle Adana\'daki otelde 2016 yılının mart ayı içerisinde konakladığı da ortaya çıktı. Konakladığı süre boyunca 2 otel personelinin servis yaptığı Öksüz\'ün burada örgüt toplantısı düzenlediği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın toplantıya katılanları, ne konuşulduğunu, toplantıdan 4 ay sonra gerçekleşen darbe girişimi ile ilgili herhangi bir konuşmanın geçip geçmediğini yönünde araştırma yaptığı öğrenildi.
Soruşturmayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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