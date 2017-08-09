"Adil Öksüz Almanya'dan geçici oturum talep etti"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayıplara karışan 'FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ün Almanya’ya geçici oturum talebinde bulunduğu öne sürülldü.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin sevk ve idare edildiği Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin açılan dava kapsamında 486 sanığın yargılanması yapılırken, davanın sanıkları arasında yer alan 1 yılı aşkın süredir oluşturulan özel ekip tarafından izi sürülen firari Adil Öksüz’e ilişkin kritik bir bilgiye ulaşıldı. Darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten Öksüz, 16 Temmuz sabahı Akıncı’ya yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Fethiye merası içerisindeki patikada jandarma tarafından yakalandı. Saat 11.00 sularında yakalanan ve elinde siyah valiz bulunan Öksüz, “tarla bakmaya geldim” yalanını ilk burada dile getirdi. Mahrem imam olduğu anlaşıldıktan sonra diğer sivil imamların aksine Ankara Emniyeti’ne götürülmeyip Sincan Adliyesi’ne götürülen Öksüz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçici oturum istedi

Tutulduğu karakolda Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca ile görüşen Öksüz’ün dosyası soruşturma makamlarından gizlendiği, el koyulması gereken GPS cihazı ve telefonunun iade edildiği anlaşıldı. Beraberindeki 100 darbe girişimi şüphelisinden 99’u tutuklanırken adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Öksüz, 18 Temmuz’da uçakla Ankara’dan İstanbul’a gitti. Buradan da Sakarya’ya geçtiği anlaşılan Öksüz, hala yakalanamadı. Öksüz’ün resmi yollardan yurt dışına çıktığına ilişkin bir kayıt yok. Ancak daha önce Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından, Emniyet İstihbarat ile Terör Daire Başkanlıkları ile MİT ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen belgede, iki ayrı kişinin Öksüz’ü, Frankfurt’ta ve Ulm’da gördüğü belirtiliyordu. Edinilen bilgiye göre, Öksüz, Almanya’da geçici oturum talebinde bulunduğu iddia edilirken, Öksüz’ün bu talebini Baden-Württemberg eyaletinde yaptığı belirtildi.