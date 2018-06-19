T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adil Gür'e 21 ay hapis cezası

Gür, karara İstinaf Mahkemesi'nde itiraz edecek

19 Haziran 2018 19:49

A&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür,  2016 yılında Manisa'da  öğrenci servisine çarparak 14 öğrencinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 21 ay  hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi Kavşağı'nda 10 Temmuz 2016 tarihinde otomobilinin lastiği patlayan Adil Gür, öğrenci servis aracına çarpmıştı.

Kazada 1'i ağır olmak üzere 14 öğrenci yaralanmıştı.

ntv.com. tr'de yer alan habere göre, yapılan yargılama sonucu Adil Gür, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gür, karara İstinaf Mahkemesi'nde itiraz edecek.

ETİKETLER

Adil GürA Gkazahapis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24