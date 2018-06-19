Adil Gür'e 21 ay hapis cezası

A&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür, 2016 yılında Manisa'da öğrenci servisine çarparak 14 öğrencinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Manisa'nın Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi Kavşağı'nda 10 Temmuz 2016 tarihinde otomobilinin lastiği patlayan Adil Gür, öğrenci servis aracına çarpmıştı.
Kazada 1'i ağır olmak üzere 14 öğrenci yaralanmıştı.
ntv.com. tr'de yer alan habere göre, yapılan yargılama sonucu Adil Gür, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gür, karara İstinaf Mahkemesi'nde itiraz edecek.