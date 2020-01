Adil Gür: Referandumun kaderini kadınlar belirleyecek

A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Milliyet yazarı Adil Gür, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili olarak "Kararsız seçmenin çoğunun kadın olduğunu" söyledi. "Yine araştırma sonuçlarında ev kadınlarının yüzde 17.4'ü kararsız diye bir veri yayınlandı. Belki rakamlara baktığımızda bu sonuç bizim çok dikkatimizi çekmedi" diyen Gür, "Birbirinden üç beş puan farkla her meslek grubunda kararsızların olduğunu gördük ve dedik ki, toplumun her meslek grubunda birbirine yakın oranda kararsız var" görüşünü dile getirdi.

Adil Gür'ün "Referandumun kaderini belirleyecek kadınlar!" başlığıyla yayımlanan (20 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Milliyet gazetesinde birkaç haftadır, 16 Nisan’da sandık başında oylayacağımız anayasa değişikliği ile ilgili vatandaş düşüncelerini ortaya koyan araştırma sonuçlarını yayınlıyoruz. Son iki haftadır ise dersimiz, “KARARSIZLAR.” Kimdir bu kararsızlar, neden bu kadar önemli, televizyon ekranlarında, köşe yazılarında konuşulup tartışılıyor, yazılıp çiziliyor?

Yapılan kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, kararsızlar bu referandumun kaderinde çok belirleyici. Eminim şu anda hem “EVET”, hem “HAYIR” kampanyasını yürütecek profesyoneller mutfaklarında bu kararsızları etkileyecek iletişim metotları üzerinde harıl harıl çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde kampanyalar başlayacak, kimin ne kadar başarılı olacağını, gerek referandum sürecinde yapacağımız kamuoyu araştırmaları sonuçlarında, gerekse 16 Nisan akşamı ortaya çıkacak tabloda göreceğiz. Geçen haftaki köşe yazımda referandumun kaderini belirleyecek 5 milyon seçmenden bahsetmiştim. Dünkü Milliyet gazetesinde yayınlanan araştırma sonuçlarında ise bu 5 milyon kişinin kim olduklarına dair ipuçlarını içeren veriler yayınlandı.

Araştırma verilerine baktığımızda, kararsızların çoğunluğunun kadın olduğunu görüyoruz. Yine araştırma sonuçlarında EV KADINLARININ %17.4’Ü KARARSIZ diye bir veri yayınlandı. Belki rakamlara baktığımızda bu sonuç bizim çok dikkatimizi çekmedi. Birbirinden üç beş puan farkla her meslek grubunda kararsızların olduğunu gördük ve dedik ki, toplumun her meslek grubunda birbirine yakın oranda kararsız var. Hâlbuki tabloyu tam olarak yorumlayabilmek için, Türkiye’deki seçmenin gerçek sayılarına bakmak lazım. Ülkemizdeki HER ÜÇ SEÇMENDEN YAKLAŞIK BİRİNİN EV KADINI olduğunu düşünürsek, ev kadınlarının %17.4’ü kararsız dediğimizde bahsettiğimiz rakamın büyüklüğünü daha iyi anlarız. Bahsettiğimiz %17.4’ün büyüklüğünü anlamak için şu tabloya bakalım;



Tabloda da görüldüğü gibi,toplam kararsızlar içerisinde ev kadınlarının oranı %35.6. Biraz daha ileri gidelim; toplam kararsızların çalışma durumlarına baktığımızda kararsızların %64.6’sının çalışmadığını görüyoruz. Ev kadını, emekli, öğrenci ve işsizler toplam kararsızların yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde kampanyalar başlayacak, kararsızları etkilemek için “EVET” ve “HAYIR” kampanyasını yürütecek olanlar 16 Nisan tarihine kadar bu kitleyi etkileyebilmek için tüm performanslarını ortaya koyacaklar.

Bu kitleleri etkilemede ev ziyaretleri çok ama çok önemli. Kapı kapı dolaşıp Anayasa değişikliğinin ne getirdiğini veya ne götürdüğünü bu kitleye anlatabilme becerisini daha iyi kullanan, kararsızların kararlarının oluşmasında etkili olacaklar. Yıllardır yaptığımız kamuoyu araştırmalarında gördüğümüz en önemli sonuç, kararsızları etkilemede en doğru iletişim metodunun yüzyüze iletişim olduğunu görüyoruz. Bu nedenle verileri doğru analiz edip, seçmenle yüz yüze iletişimi doğru kuran ve ikna eden, kararsızlardan daha fazla oy alacak. Tabii kaş yapayım derken göz çıkarmamak kaydıyla…

Kurulduğu günden bu yana ev ziyaretleri ve yüz yüze iletişimde Ak Parti’nin başarılı olduğunu biliyoruz. Bu referandum sürecinde CHP’de, kampanya iletişim stratejileri içerisinde ev ziyaretlerine önem vereceği konusunda pek çok açıklama yaptı.

Böyle olursa referandum sürecinde kapımızın her an “EVET” veya “HAYIR”’ı anlatacaklar tarafından çalınacağını bekliyoruz.

Bugüne kadar yapılan araştırma sonuçlarına baktığımızda, Evet ve Hayır oyu vereceğim diyenlerin, MOTİVASYONUNUN VE KATILIMIN YÜKSEK OLACAĞINI BEKLEDİĞİMİZ BİRHALKOYLAMASINA gidiyoruz.

Sonuç ne olursa olsun; Unutmayalım ki, 17 Nisan günü birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Kırmadan, dökmeden, kucaklayıcı, şenlik havası içerisinde bir kampanya döneminin geçmesi dileğiyle…