Adil Gür: Kararsızlar korkuya değil, umuda oy verecekler

A&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür, anayasa değişikliği kanununa ilişkin referandum süreciyle ilgili olarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, Meral Akşener ile ilgili işte cumartesi günü. Bu kadar kısa süre içerisinde araştırma yapıp değerlendirebilecek bir mekanizma olacağını sanmıyorum. Kararsız seçmenler için bu tip gelişmeler olumsuz yansıyabilir. Öbür tarafta 'Türkiye bölünüyor, saltanat geliyor' şeklindeki söylemlerin de kararsızlar üzerinde olumsuz etki olur" dedi.

Seçmenlerin yüzde 80'inin parti aidiyetiyle karar verdiğini savunan Gür, "Seçimin kararını belirleyen, araştırmalarda yüzde 20 olarak gözüken, ki aslında bu oranın doğrusu yüzde 10'dur, 'sandığa gitmeyeceğim' yerine 'kararsızım' derler. Bu 5 milyon seçmenin de ben önümüzdeki günlerde başlayacakları kampanyada korkulara değil, umuda doğru oy vereceğini söylüyorum" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te Saynur Tezel'in sorularını yanıtlayan Adil Gür'ün açıklamaları şöyle:

"Birincisi, kampanyalar başlamadan "Evet"ler ilerliyor, "Hayır"lar şöyle demek mümkün değil. Seçmenlerin çoğu parti aidiyetiyle karar veriyor. Bu süre içerisinde kolay kolay kararını değiştirmez. Ben bugün Abdulkadir Selvi'nin yazısına baktığımda böyle bir tespit için erken olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, Meral Akşener ile ilgili işte cumartesi günü. Bu kadar kısa süre içerisinde araştırma yapıp değerlendirebilecek bir mekanizma olacağını sanmıyorum. Kararsız seçmenler için bu tip gelişmeler olumsuz yansıyabilir. Öbür tarafta "Türkiye bölünüyor, saltanat geliyor" şeklindeki söylemlerin de kararsızlar üzerinde olumsuz etki olur. Seçmenin yüzde 80'i parti aidiyetiyle karar veriyor. Seçimin kararını belirleyen, araştırmalarda yüzde 20 olarak gözüken, ki aslında bu oranın doğrusu yüzde 10'dur, sandığa gitmeyeceğim yerine "kararsızım" derler. Bu 5 milyon seçmenin de ben önümüzdeki günlerde başlayacakları kampanyada korkulara değil, umuda doğru oy vereceğini söylüyorum"

"İnsanları kutuplaştırırken ayrışmalarına yol açmak uzun vadede sorunlara yol açabilir. 16 Nisan akşamından sonra 80 milyon insan bu topraklarda yaşamaya devam edecek. "Hayır" diyenler bölücü terör örgütüyle yan yanadır demek ve "Cumhuriyet elden gidiyor" söylemlerinin doğru olmadığını düşünüyorum. Geçmiş seçim dönemlerinde bunu gördük. Tekrar söylüyorum, insanlar korkuya değil umuda oy verecek. Kutuplaşmış insan kolay kolay kararını değiştirmez"

"MHP meselesinin Türkiye'de bu kadar çok konuşulmasını anlayabilmiş değilim. MHP'nin iki tane farklı tabanı var. Parti aidiyeti farklı, ideoloji farklı bir şey. Trakya'da, Ege'de, Akdeniz'de yaşayan, toplumsal yaşayış olarak CHP ile benzeşen bir seçmeni var MHP'nin; Karadeniz'de, Orta Anadolu'da AKP ile benzeşen farklı bir tabanı daha var. 2010 referandumunda MHP 'Hayır' cephesinde yer aldı, MHP tabanının bir bölümü de 'Evet' dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de MHP tabanının bir bölümü Ekmeleddin İhsanoğlu'na değil Tayyip Erdoğan'a oy verdi. MHP, anayasa sürecine katkısını Meclis sürecinde yaptı. Şimdi sayın Devlet Bahçeli 'Evet' dediği için tabanlar kararını buna göre vermiyor. Sayın Devlet Bahçeli "Evet" deseydi de "Hayır" da deseydi sonuç değişmeyecekti. Elimizdeki verilere göre, MHP seçmeninin 3'e 1'inin evetçi, 3'te 1'inin hayırcı, 3'te 1'inin de kararsız olduğunu gösteriyor"