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Spor

Adil Gevrek, futbolcuların idmana çıkmadığı iddialarını yalanladı

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların Beşiktaş maçı öncesi alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadığı iddialarını yalanladı

20 Nisan 2018 22:55

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların Beşiktaş maçı öncesi alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadığı iddialarını yalanladı. 
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, ligin 30\'uncu haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesi futbolcuların antrenmana çıkmadıkları iddialarını yalanlayarak, futbolcuların fitness salonunda çalıştığını söyledi.
Sarı- kırmızılı takımın Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ise takımda 3-4 futbolcunun ödemesinin yapılmadığını ifade ederek, \"Takım şuanda fitness salonunda çalışıyor. Oynamayan futbolcular vardı. Dia falan, onlarla konuşmuşlar. İdmanını yapıyor. Yayıncı kuruluş yanlış yazmış ama hiçbir bilgi almadan yazmış. Kulüple hiçbir alakası yok. Takım idmana çıktı. Hoca idmanını yaptırıyor. Pazar günü maç var\" diye konuştu.

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