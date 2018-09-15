Adil Gevrek: "Yabancı sınırı getirmek çare değil"

\"Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istiyoruz\"

\"Sadık ile sözleşme yenileyeceğiz\"

\"Cengiz\'i almak mümkün olmadı\"

\"Lucescu, Anadolu\'yu gezmeli\"

\"23 milyon TL borcumuz var\"

\"VAR, kesinlikle yararlı olacak\"

\"Bizim ile ilgili olmayan bir şey için özür dilemek doğru olmaz\"

İSTANBUL (DHA) - Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor\'da yayınlanan Ajans Saati programında gündeme ve kulübün projelerine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Gevrek, Yasin Dallı\'nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Anadolu Ajansı Spor Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl\'ün gündeme ve Evkur Yeni Malatyaspor\'un gidişatına dair sorularına yanıt verdi.

\"BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDAN PUAN VEYA PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ\"

Yarın oynayacakları Beşiktaş mücadelesinin çok zor geçeceğini söyleyen Gevrek, \"Beşiktaş\'ın bizim için zor bir deplasman olduğunu biliyoruz. Bizim takımımız deplasmanda oynadığı maçlarda daha iyi oynuyor. Biz Beşiktaş\'a da her çıktığımız maça takım rakip kim olursa olsun mutlak puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Planımız, Beşiktaş maçından mutlak puanla veya puanlarla dönmek olacak. Bunun için bütün hazırlıklar yapıldı. Takımımız maça hazır. Kısmet olursa takım bu akşam İstanbul\'a gelecek. İnşallah hayırlısı neyse o olsun. Ama tabii ki biz buradan mutlak puan ve puanlarla dönmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"SADIK İLE SÖZLEŞME YENİLEYECEĞİZ\"

Adı şampiyonluk için mücadele eden takımlarla geçen stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar\'ın takımda kalacağını belirten Gevrek, \"Sadık\'ın sözleşmesi devre arasına kalmayacak. Öncesinde yapacağız. Sadık 3.5 yıldır bizde. Bizim kaptanımız. Sadık bizim kendi çocuğumuz\" diye konuştu.

\"CENGİZ\'İ ALMAK MÜMKÜN OLMADI\"

Cengiz Ünder ve Mehmet Zeki Çelik gibi isimlerle daha önceden ilgilendiklerini kaydeden Adil Gevrek, \"Mehmet Zeki ve Cengiz Ünder\'in yanı sıra birkaç isim daha bizim listemizde zaten var. Cengiz\'i almak mümkün olmadı. Onları alamadık ama Zeki gibi, Cengiz gibi gençleri bulmaya devam edeceğiz\" dedi.

\"LUCESCU ANADOLU\'YU GEZMELİ\"

Kaleci Ertaç milli takımda yer almadığına dikkat çeken Gevrek şöyle konuştu: \"Ertaç ve Sadık ile ilgili birkaç transfer görüşmesi oldu ama resmiyete dökülmedi. Transfer sezonu başında Fenerbahçe ile devre arasında görüşüldü. Kongreler olmadan önce böyle ciddi bir görüşme oldu. Tabii daha önceki yönetimle de konuşulmuştu. Ertaç da, Sadık da baktığımız zaman hakikaten milli takımı hak ediyor. Hele ki \'Son zamanlarda Türkiye\'de kaleci yok\' sözüne ben çok üzüldüm. Sadece bunu Ertaç için demiyorum. Türkiye\'de çok kaleci var. Bunların başında da Ertaç geliyor. Ertaç fazlasıyla hak ediyor. Ama geçen sene biz en fazla yerli oynatan takımlardan bir tanesiyiz. İstanbul\'un etrafında dolaşıp kaleci yok demeyeceksiniz. Anadolu\'yu gezeceksiniz. Malatya\'ya gelecek, Sivasa gidecek. Farklı yerlere gideceksiniz. Ben önümüzdeki günlerde bunların fark edileceğini düşünüyorum.\"

\"23 MİLYON TL BORCUMUZ VAR\"

Yalnızca 23 milyon TL borçları olduğunun altını çizen Gevrek, \"Bizim mali kongrede resmi açıkladığımız borcumuz 23 milyon lira. Tabi bu borç da 4 yıl içerisindeki toplam borcumuzdu. Siz buna az diyorsunuz ama bence bu kadar bile olmaması gerek. Ama bu 23 milyon borcun 14 milyonu kur farkıydı. Süper Lig\'e yeni çıktığımız için tesislerimiz yoktu. Tesis yaptık, sahalar yaptık. Yeterli mi, tabii ki değil. O anlamda bu borcun olmasının sebebi de buydu. Hedef bu borcu aşağıya çekmek. Bunun yüzde 85\'i Euro\'yla futbolcuyla ödemesi. Bu parayı TL\'ye çevirmek zor olur. Yerli oyuncuların, hocaların Euro\'yla anlaşma yapmasını doğru bulmuyorum. Ama yabancı yabancı olduğu için bilmiyor, farketmiyor\" ifadelerini kullandı.

\"YABANCI SINIRI GETİRMEK ÇARE DEĞİL\"

Yabancı sayısı tartışmaları ile ilgili yorum yapan Adil Gevrek, \"Bugün 14 yabancı kuralı var. Bana göre yabancı sınırı getirmek çare değil. Düşer mi, düşmez mi tartışılır. Özellikle de milli takımda sıkıntı yaşanırken yabancı sınırı etken değil. Eğer etkenler arayacaksak; Türk futbolunda altyapımıza ne kadar yatırım yapıyoruz, ne kadar kıymet, değer veriyoruz? Her yerde söylüyorum; Altınordu\'ya ve başkanına bir futbolsever olarak canı gönülden teşekkür ediyorum. Bana göre bu ligin şampiyonu Altınordu. Siz yetiştiriyorsunuz, üretiyorsunuz, Türk takımına kazandırıyorsunuz. Altyapımıza yatırım yapmamız gerek. Statlarımız yapıldı çok güzel ama en önemlisi altyapıya yatırım yapılmalı. Bugün gurbetçi oyuncularımız çok başarılılar. Bunlar Almanya\'nın altyapılarından yetişiyorlar. İnanın Avrupa\'da bu testi yapmışlardır. Bizde daha yetenekli oyuncular var fakat biz bu yeteneği ortaya çıkaramıyoruz. Bunu ortaya çıkarınca yabancı kuralı otamatikman düşecek zaten. Bugün ben 11\'le oynuyorum. Yarın isterse 20 olsun, sınırsız olsun, ben yine 8\'le oynarım. Onun için bu bence çare değil\" diye konuştu.

\"VAR, KESİNLİKLE YARARLI OLACAK\"

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi\'ne değinen Gevrek, \"İlk 4 haftada VAR\'a en çok başvurulan maç, Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor maçıydı. Ofsayt diye verilmeyen golün VAR ile verilmesi, Göztepe\'nin golünün VAR\'la iptal edilmesi... Önemli olan, adaletin sağlanması. Örneğin Kayseri\'de attığımız gol de VAR ile iptal edildi. Kulüpler Birliği\'nde VAR\'ı en fazla isteyenlerdenim. Adaleti sağlar diye düşünüyorum. Gerçi kararı orta hakem veriyor belki o nedenle sağlayamayabiliriz. Bana göre VAR, Türkiye\'de kesinlikle yararlı olacak. En azından yüzde 80 adaleti sağlayacak\" dedi.

\"BİZİM İLE İLGİLİ OLMAYAN BİR ŞEY İÇİN ÖZÜR DİLEMEK DOĞRU OLMAZ\"

Fenerbahçe mücadelesinin ardından sosyal medyada çıkan skorbord fotoğrafları ile ilgili konuşan Gevrek, \"Şimdi bunu yapan bizim tarafımızdan biri değil. Bu kesinlikle statta yapılan bir şey değil. Biz o konuyla ilgili bütün incelemeleri yaptık. Bizim çalışanlar tarafından yapılan bir şey değil. Sosyal medyada da montaj olduğu ortaya çıktı. İncelemesini yaptık. Evkur Yeni Malatyaspor ile alakası yok, alakamız olmadığı için de çıkıp özür dilememiz gerekmez. Tabii ki bizimle ilgili bir şey olursa böyle bir şeyi kesinlikle doğru bulmayız. Bizim ile ilgili olmayan bir şey için özür dilemek doğru olmaz\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI