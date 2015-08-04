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Spor

Adidas'tan James Harden'a 200 milyon dolarlık teklif

Adidas firması, kendi ürünlerini kullanması için James Harden'a teklifte bulundu

04 Ağustos 2015 13:02

Adidas, Houston Rockets forması giyen James Harden'a Nike firmasıyla olan anlaşmasını bitirip kendi ürünlerini kullanması koşuluyla 13 yıl için 200 milyon dolarlık bir teklif yaptı. 

NBA'in en popüler isimlerinden olan James Harden, Adidas'ın teklifini kabul ettiği taktirde yeni sezondan itibaren Nike firmasının ürünlerini kullanamayacak.

2014-15'te normal sezonu 27.4 sayı, 5.7 ribaund, 7.0 asist, play-off'ları 27.2 sayı, 5.7 ribaund, 7.5 asist ortalamasıyla oynayan Houston Rocket'ın yıldızı MVP oylamasında ise Stephen Curry'nin ardından 2.oldu.

Adidas daha önce Chicago Bulls'un yıldızı Derrick Rose ile büyük bir reklam anlaşması yapmış ancak peş peşe gelen sakatlıklar nedeniyle ABD satışlarında 3.sıraya gerilemişti. Şimdi gözler James Harden'ın bu teklife ne cevap vereceğine çevrildi.

 

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