Adidas ve H&M'in ardından lüks giyim markası Burberry de Çin'de tepki çekti

Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden pamuk almayı durduran H&M ve Adidas'ın ardından lüks giyim markası Burberry'e de tüketiciler tarafından boykot uygulanmaya başladı. Burberry'nin üyesi olduğu sürdürülebilir pamuk üretimini destekleyen kuruluşun, Sincan'daki zorunlu çalıştırmayı kınaması sonucu Burberry'nin Çin Elçisi oyuncu Zhou Dongyu, markayla sözleşmesini sonlandırdı.

Çin, Britanya'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorunlu çalıştırmaya karşı duran organizasyon ve kişilere, Sincan hakkında "yalan ve yanlış bilgi" yayma suçlamasıyla yaptırım uyguladı.

Burberry de sürdürülebilir pamuk üretimini destekleyen ve insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden pamuk alım onayını durduğunu açıklayan İngiliz Better Cotton Initiative isimli organizasyonun bir parçası olarak Çin'den tepki aldı.

Şirket, Sincan'daki zorla çalıştırma konusunda resmi bir açıklama yapmasa da Burberry'nin Çin Elçisi olan ünlü oyuncu Zhou Dongyu, markayla sözleşmesini sonlandırdığını açıkladı. Aynı zamanda Çin'de popüler bir video oyunu olan "Honor of Kings"de bir karakterin kostümündeki Burberry desenleri kaldırıldı.

Zorunlu çalıştırma nedeniyle Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden pamuk almayı durduran İsveçli hazır giyim şirketi H&M ile aynı konuda endişelerini açıklayan spor giyim markaları Nike ve Adidas, sosyal medyada Çinli tüketicilerin başlattığı boykot kampanyasının hedefi olmuştı.

Britanya'dan Çin'e yaptırım

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, geçen hafta Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Çin’in Uygurlara karşı uyguladığı baskı ve ihlalleri İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen “en büyük insan hakları krizlerden biri” olarak niteledi.

4 Çinli yöneticiye ve Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri Kamu Güvenliği Bürosuna yaptırım kararı aldıklarını duyuran Raab, Çinli yöneticilerin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşleri Komitesinin eski Sekreteri Zhu Hailun, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve daha önce Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuk İşleri Komitesi Sekreteri olan Wang Junzheng, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi Sekreteri ve Kamu Güvenliği Bölümünün eski Müdürü Wang Mingshan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti Başkan Yardımcısı ve Kamu Güvenliği Bölümü Direktörü Chen Mingguo olduğunu belirtti.