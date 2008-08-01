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Spor

Adidas NBA 5ive İstanbul'a geliyor

İstanbul, 30-31 Ağustos'ta Adidas NBA 5ive 2008'e ev sahipliği yapacak.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

''Adidas NBA 5IVE 2008'' turnesi, 30-31 Ağustos'ta İstanbul'u ziyaret edecek.

Top sürme oyunları ile interaktif basketbol öğelerini 5'e 5'li açık hava turnuvaları ile birleştiren bir taban etkinliği olduğu bildirilen turnenin, 12-13 Temmuz'da Almanya'nın Berlin kentinde başlayacağı açıklandı.

Turne kapsamında etkinliklerin 26-27 Temmuz'da Moskova, 30-31 Ağustos'ta İstanbul, 6-7 Eylül'de Roma, 13-14 Eylül'de Paris ve son olarak 20-21 ya da 27-28 Eylül'de Madrid'de yapılacağı kaydedildi.

Etkinliğe yaşları 10 ve üzerinde olan kişilerin 5-7 oyunculu takımlarla katılabileceği, takımların adidas5IVE@nba.com adresinden e-posta yoluyla ve seçilmiş adidas mağazalarından kayıt yaptırabileceği bildirildi.

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