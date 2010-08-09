-ADİDAS İSTANBUL CUP: TÜRKİYE: 70 - SIRBİSTAN: 83 İSTANBUL ( A.A) - 08.08.2010 - (A) Milli Basketbol Takımı'nın 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi ilk ciddi hazırlığı olan Adidas İstanbul Cup sona erdi. Türkiye, turnuvanın son gününde Sırbistan'a 83-70 mağlup oldu. Türkiye, İran ve Yeni Zelanda gibi zayıf takımların ardından durumunu daha iyi göreceği Sırbistan mücadelesine iyi başladı. Cevher ve Hidayet ile üçlükler bulan milli takım, Ömer Onan'ın basketiyle 2. dakikada 10-3'lük bir üstünlük yakaladı. Ancak hücumda üst üste top kayıpları yapan milliler, üstünlüğü rakibine kaptırdı. Perovic'in basketiyle 6. dakikada 17-17 beraberlik yakalayan Sırbistan, karşılaşmanın ilk çeyreğini de 27-22 önde kapadı. Engin Atsür'ün yokluğunda oyun kurucu pozisyonunda sıkıntılar yaşayan ve Hidayet'in de henüz hazır olmamasıyla savunmada sertliğini bulamayan (A) Milliler, 2. periyot farkın açılmasını engelleyemedi. Boyalı alanda rakibini durduramayan ve üst üste uzun oyuncu değişiklikleriyle buna çare arayan Türkiye, Krstic'in basketi sonrası 16. dakikada 11 sayı geriye (42-31) düştü. Son saniyede Teodosic mucize bir üçlük atınca milli takım soyunma odasına 13 sayı geride (49-36) gitti. Milli takım, Sırbistan'ın 11 top kaybına rağmen 6'sı hücum ve 3 savunma olmak üzere ilk yarıda sadece 9 ribaunt alabildi. Soyunma odasında antrenör Bogdan Tanjeviç'ten gerekli uyarıları alarak sahaya çıkan milli takım, 3. çeyrekte sert savunmasıyla rakibini durdurmayı başardı. 7 dakikada rakibine sadece 7 sayı izni veren milliler, Kerem Tunçeri ve Oğuz'un basketleri sonrası 29. dakikada farkı 1 sayıya (58-57) indirdi. Ancak Sırbistan, Krstic ile sayılar bularak 3. periyodu da 63-58 önde geçmesini bildi. Türkiye, 3. periyottaki iyi oyununu, son çeyrekte sergileyemedi. Özellikle hücumda etkisiz kalan milliler, 6 dakikada sadece 3 sayı atabildi. Krstic'i pota altında durduramayan milliler, Teodosic'in basketi sonrası 34. dakikada 14 sayı geriye düştü (75-61). Türkiye, turnuvadaki üçüncü maçında, Sırbistan'a 83-70 mağlup oldu. Bu sonuçla Sırbistan ilk sırada yer alırken, Türkiye ise ikinciliği elde etti. Salon: Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Milivoje Jovcic (Sırbistan) xx, Ziya Özorhun xx Türkiye: Kerem Tunçeri x 2, Ömer Onan xx 8, Hidayet xx 14, Cevher xx 6, Semih x 2, Ömer Aşık xx 6, Kerem Gönlüm xx 12, Sinan x 2, Ersan xx 12, Cenk x, Oğuz xx 6 Sırbistan: Teodosic xxx 16, Milosavlyevic x, Savanovic xx 13, Keselj xx 13, Perovic xx 8, Krstic xxxx 19, Velickovic xx 6, Tepic xx 3, Paunic xx 5, Bjelica x, Raduljica x, Rasic x 1. Periyot: 22-27 Devre: 36-49 (Sırbistan lehine) 3. Periyot: 58-63