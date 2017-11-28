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Dünya
Deutsche Welle

Adı yolsuzluğa karışan Çinli general intihar etti

Çin'de hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen bir general intihar etti. 66 yaşındaki general rüşvet almakla suçlanıyordu.

28 Kasım 2017 21:52

Çin'de Devlet Başkanı Şi Jinping'in yolsuzlukla mücadele için başlattığı operasyon kapsamında hakkında soruşturma başlatılan general Zhang Yang intihar etti.

Ordu yönetimindeki üst düzey generaller arasında yer alan 66 yaşındaki Zhang Yang'in Cumartesi günü Pekin'deki konutunda ölü olarak bulunduğu belirtildi.

İntihar eden general Çin'in askeri politikalarını belirleyen 11 kişilik Çin Komünist Partisi Merkezî Askeri Komisyonu'nda altı numaralı askeri yetkili olarak görev yapıyordu.

Zhang, adı daha önce yolsuzluğa karışan iki generalle olan bağı nedeniyle soruşturma altındaydı. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya göre Zhang'in rüşvet kabul ettiğinden şüphe ediliyordu.

Halkın Hür Ordusu adlı gazetenin sosyal medya hesabında "Zhang'in intihar ederek sorumluluktan kaçtığı" ifadesi yer aldı.

Bundan beş yıl önce göreve getirilen Şi Jinping, üst düzey görevliler ve alt kademelerde yer alan isimlere yönelik yolsuzluk operasyonu başlatmıştı. 2012'den bu yana Çin'de farklı konumda bulunan 1.5 milyon parti yetkilisi görevlerinden uzaklaştırıldı.

Siyasi gözlemciler bu yeni suçlamalarla yolsuzluk skandalının daha da geniş bir alana yayılmış olduğunu, Şi'nin askerler arasında yoğun bir temizlik kampanyasına giriştiğini söylüyor. Şi karşıtları ise onun bu operasyon ile siyasi hasımlarını bertaraf etmeye çalıştığı suçlamasını yöneltiyor.

afp/dpa/ÇA/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Devlet BaşkanıJinpingZhang YangZhang Yang CumartesiPekinKomünist Partisi Merkezî Askeri KomisyonuXinhuaZhangHür OrdusuDeutsche Welle Türkçe

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