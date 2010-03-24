Adı Seyrantepe Stadı'na verilsin..

T24 - Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak, Özhan Canaydın'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, ''Özhan Canaydın başkanımızın isminin yeni Seyrantepe Stadı'na verilmesi çok uygun olur diye düşünüyorum'' dedi..

Albayrak, Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Camisi önündeki tören öncesinde yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulübü eski başkanı Özhan Canaydın'ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.



''Başkanımızı, babamızı kaybettik'' ifadesini kullanan Albayrak, Canaydın'ın bütün hayatını Galatasaray'a adayan bir insan olduğuna dikkati çekti.



Albayrak, Canaydın'ın aralarından çok erken ayrıldığını ifade ederek, ''Hep içimizde yaşayacak, onu hiç unutmayacağız. Allah rahmet etsin, yattığı yer nur olsun. Geride kalanlara sabırlar diliyoruz'' dedi.



Yeni yaptırılan Seyrantepe Stadı'nın adının değiştirilmesini öneren Albayrak, şunları kaydetti:

''Keşke yeni yapılan Seyrantepe Stadı'nın adı Özhan Canaydın Stadı olarak değiştirilse, kabul edilse... Çünkü, yine Allah rahmet eylesin, kurucu başkanımız Ali Sami Yen'in ismi stadımıza verilmişti. Allah'ın takdiri bir şey söyleyemem, ama Özhan Canaydın başkanımızın isminin, yeni Seyrantepe Stadı'na verilmesi çok uygun olur diye düşünüyorum.''