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Adı listede olmayan emekli albay cezaevinden çıkamadı

Balyoz davası tutuklularının tahliyeleri sürerken, Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan emekli Albay Ahmet Gökhan Rahtuvan ismi listede çıkmayınca cezaevinde kaldı

19 Haziran 2014 23:40

Balyoz Davası’ndan tahliyeler sürerken, Sincan Cezaevi'nde ilginç bir olay yaşandı.

Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan emekli Albay Ahmet Gökhan Rahtuvan ismi listede çıkmayınca cezaevinde kaldı. Cezaevi girişinde bekleyen ailesi Rahtuvan’ın çıkmaması üzerine hayal kırıklığına uğradı.

Ailenin avukatı listede Rahtuvan isminin olmaması nedeniyle işleminin yapılmadığını isminin bildirilmesinden sonra ise tahliye olacağını belirtti. Bu arada İzmir’deki casusluk davasında yargılanan emekli Yarbay Seyfettin Alevcan da tahliye olamadı. Alevcan’ın casusluk davasında yargılamasının devam etmesi nedeniyle tutukluluğu devam edecek.

Yargıtay’ın kararı onamasından sonra GATA’dan firar eden ve yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanan Haldun Erim de tahliye oldu. Erim, kaçma girişimi nedeniyle aldığı cezanın infazı ertelendi, adli kontrol şartı uygulandı.


Emekli Hakim Albay Zeki Üçok da, başka davadan aldığı ceza nedeniyle tahliye olamadı. Diğer dava dosyası istenen Üçok’un bugün adli kontrol kararıyla tahliye olacağı öğrenildi.

Bu arada tutuklu bulunan Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve eski MGK genel Sekreteri Orgeneral Şükrü Sarıışık tahliye oldular. İki emekli paşanın da farklı nizamiye çıkışını kullanarak medya görünmeden çıkmaları dikkat çekti.

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