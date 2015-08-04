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Spor

Adı Galatasaray ile anılan Rafael, Lyon ile anlaştı

Rafael, menajer Louis van Gaal tarafından Manchester United'ın sezon öncesi hazırlık kampına dahil edilmemişti.

04 Ağustos 2015 11:13

Adı bir dönem Galatasaray ile de anılan Manchester United'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Rafael, Lyon'a transfer oldu. 25 yaşındaki oyuncu, Lyon ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Fransız kulübü yaptığı açıklamada, Rafael'in önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Fransız basını, Lyon’un bu transfer için Manchester United’a yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazıyor. 2008'den bu yana Manchester United forması giyen Rafael, menajer Louis van Gaal tarafından sezon öncesi hazırlık kampına dahil edilmemişti.

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