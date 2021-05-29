Adı Fenerbahçe ile anılmıştı; Joachim Löw, kararını verdi

EURO 2020'den sonra Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak olan Joachim Löw, geleceğiyle ilgili verdiği kararları açıkladı. İsmi Fenerbahçe, Barcelona ve Real Madrid gibi kulüplerle de anılan Alman teknik adam, iddialar hakkında net konuştu. Löw, "Yaz aylarında bir kulüple anlaşmayacağım. Kimseyle herhangi bir temasım olmadı. Bu konuda da fikir değiştirmeyeceğim. Dinlenmek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunda kimin oturacağı belirsizliği devam ederken Almanya'dan flaş bir açıklama geldi.

Sezonu Emre Belözoğlu ile tamamlayan ancak yeni sezonda genç teknik adamın göreve devam edip etmeyeceğine henüz karar vermeyen sarı-lacivertli kulübün, Almanya Milli Takımı'ndan EURO 2020 sonrası ayrılacak olan Joachim Löw'e teklif yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.

Barcelona, Real Madrid ile birlikte birçok kulüp ile ismi geçen Joachim Löw, düzenlenen basın toplantısında geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kararım değişmeyecek"

Henüz resmi bir teklif almadığını dile getiren Löw, "Yaz aylarında bir kulüple anlaşmayacağım. Kimseyle herhangi bir temasım olmadı. Bu konuda da fikir değiştirmeyeceğim. Dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

EURO 2020 sonrası 15 yıldır görev yaptığı Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak olan Löw, takımıyla 2014 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı. (Spor Arena)