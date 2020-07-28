Adı Fenerbahçe ile anılan Novak: Trabzonspor sözleşmeyi uzatmakta çok geç kaldı

Süper Lig ekibi Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Çek futbolcu Filip Novak, Bordo Mavili ekibin sözleşme uzatma teklifini ağırdan aldığını ve görüşmelerin çok uzadığını söyledi.

Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen sol bek Filip Novak, Çek basınına yaptığı açıklamada, "Trabzonspor, sözleşmeyi uzatmakta çok gecikti. Sözleşmeyi imzalamak istediğimi hiçbir zaman gizlemedim, ama kulüp bekledi ve korona krizi geldi" diye konuştu.

Bu durumun hoş olmadığını belirten Novak, "Teklif geldiği anda sezonun sonuna kadar beklemeye ve tüm seçenekleri önüme koymaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"Teklifleri karşılaştıracağız, en iyisi hangisiyse ona gideceğim"

Geleceği ve hedefleriyle de ilgili konuşan Novak, "Sport Invest menajerimle görüşmelerimiz sürüyor. Burada da sözleşmeyi uzatmak için bir teklif aldım. Ayrıca başka seçeneklerimiz de var, ancak kupa finalinden önce onlarla konuşmayı ve düşünmeyi hiç uygun bulmuyorum. Şu an Trabzonspor forması giyiyorum ve bir kupa kazanmak istiyorum. Final maçından sonra geleceğimle ilgili karar vereceğim. Teklifleri karşılaştıracağız ve benim için en iyisi hangisiyse ona gideceğim" ifadelerini kullandı.