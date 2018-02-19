Adı değiştirilmişti; ABD elçiliğinin önündeki caddeye yeni tabela asıldı

Ankara’da, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin bulunduğu caddenin isminin değiştirilmesi kararının ardından, ’Nevzat Tandoğan Caddesi’ tabelası sökülerek yerine ’Zeytindalı Caddesi’ tabelası asıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şubat ayı meclis toplantısında aldığı karara göre, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin ismi ’Zeytindalı Caddesi’ olarak değiştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar, valilik tarafından onaylandıktan sonra ’Nevzat Tandoğan Caddesi’ tabelası sökülerek yerine ’Zeytindalı Caddesi’ tabelası asıldı.

Bu arada, büyükelçiliğin güvenliğini sağlayan polisler, tabelanın değişimi sırasında büyükelçilik binasından görüntü alınmaması yönünde uyarıda bulundu.