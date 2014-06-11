Adı bile tartışma yarattı



Christian Wulff gerek vatandaş gerek ise siyasetçi kimliği ile hayatında çok kez iniş çıkışlar yaşadı. Bu yüzden kitabının kapağında büyük mavi harflerle "En Üstte En Altta“ başlığının yer alması, onu istifaya götüren süreç Wulff‘un bakış açısından ele alındığında anlaşılabiliyor. Pazartesi günü Berlin’de tanıtımı gerçekleştirilen kitap henüz geniş kitleler tarafından okunmaya başlamadan, Wulff'un yazdıklarıyla ilgili yoğun bir tartışma alevlendi.

Eşit Haklar Sosyal Yardım Birliği’nin sorumlusu Ulrich Schneider, kitabın başlığını utanç verici bir hata olarak nitelendirdi. En altta olmanın eski Cumhurbaşkanı Wulff için hayatının sonuna dek yılda 200 bin euro maaş ve masrafları devlet bütçesinden karşılanan bir şoför ile bir büro anlamına geldiğini belirten Schneider, özellikle ülkedeki altı milyondan fazla devlet yardımına muhtaç insan göz önüne alındığında bu ifadenin alaycı olduğunu savundu.

Yaşanan bu tartışmalar aslında Wulff’a hiç yabancı değil. Eski Cumhurbaşkanı'nın neredeyse attığı her adım ülkede tartışma konusu oluyor. Kitabın içeriğinin tanıtım gününde kimse tarafından bilinmemesine rağmen, yalnızca başlığı üzerinden böyle bir fırtına kopması da buna bir örnek. Söz konusu kitabın satışına bu tartışmaların nasıl etki edeceğine ise kafa yormaya gerek yok. Almanya’da bu tip otobiyografik kitaplar her zaman en çok satanlar listesinin başında yer alır.

Ne hatırat ne savunma ne de hesaplaşma

Kitabın tanıtımı için yayınevi ve Wulff tarafından seçilen Federal Basın Konferansı binası, aynı zamanda Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert’in haftada üç kez Angela Merkel’in politikalarını kamuoyuna duyurduğu yer olarak biliniyor. Wulff’un kitabına olan ilgi o denli büyüktü ki, tüm gazetecilerin tanıtımı takip edebilmeleri için birbirine bitişik dört toplantı odasının bölme duvarları kaldırılarak mekan tek salon haline getirilmek zorunda kalındı.

Bu bina içinde normal zamanlarda bu kadar fazla gazetecinin ancak Başbakan Merkel’in toplantılarında bir araya geldikleri bir gerçek. 256 sayfadan oluşan kitabı hakkında soruları yanıtlayan Wulff, bunun siyasi bir eser olduğunu ve ülkedeki siyasi kültürün gelişmesini amaçladığını dile getirdi. Eski Cumhurbaşkanı ayrıca kitabının ne bir hatırat, ne bir savunma ne de bir hesaplaşma olarak değerlendirilmemesini istedi.

Açıklamalarında medyayı ve özellikle de ismini vererek Bild gazetesini eleştiren 54 yasındaki Wulff, bu gazeteye ayrıcalık tanıdığını ve özel hayatına girmelerine müsaade ettiğini itiraf etti. Söz konusu gazete ile aralarında anlaşmazlıklar başlayınca bu sıcak ilişkinin bozulduğunu vurgulayan Wulff, "medyanın bu gücüne karşı kendimi savunuyorum" ifadesini kullandı.

İş adamı olan yakın bir arkadaşı ile tatile gitmesinin hata olduğunu da kabul eden eski Cumhurbaşkanı, 45 dakika süren açıklamalarında kitabının herhangi bir sonuç gözetilmeksizin "ucu açık" okunmasını talep etti. Gerek Almanya içinden gerek ise Almanya dışından tanıtım toplantısına katılan yaklaşık 250 gazeteci, fotoğrafçı ve kameraman, "En Üstte En Altta"nın önümüzdeki günlerde gündemi epey meşgul edeceğini gösteriyor.