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Spor

Adı Beşiktaş ile anılan Llorente'den talihsiz kaza

32 yaşındaki İspanyol forvet, şu anda İngiltere'de Swansea City forması giyiyor

30 Haziran 2017 13:14

Beşiktaş'ın geçen sezon Porto'dan kiraladığı ve bu sezon da kadroya dahil etmek için mesai harcadığı Vincent Aboubakar'ın kadroya dahil edilememesi halinde alternatif isimlerden biri olarak gösterilen Fernando Llorente, tatilde talihsiz bir kaza yaşadı. İspanyol golcü, tatil sırasında bisiklet gezisi yaparken kaza yaparak kolunu kırdı.

BBC'de yer alan habere göre; adı yerel ve yabancı basında Beşiktaş ile anılan 32 yaşındaki İspanyol forvet, yaz tatili sırasında bisiklet ile seyahat ederken kaza yaparak kolunu kırdı.

9 sezon Athletic Bilbao forması giyen İspanyol oyuncu 20 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olmuş, ardından bedelsiz olarak Sevilla'ya ve sonrasında 5.9 milyon Euro karşılığında Swansea City'e transfer olmuştu.

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