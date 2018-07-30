Adı Ankara'daki parklardan silinen Melih Gökçek: Bu işleri tek kişi organize ediyor

Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifa etmesi istenen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in parklardaki ismi silindi. Twitter hesabından konuya ilişkin olarak açıklama yapan Gökçek, "Maalesef bütün bu işleri belediye de tek kişi organize ediyor ve kimsenin lafı bu daire başkanına geçmiyor" dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Eski Başkan Melih Gökçek, kendisinin eseri olmadığı halde başkentin ünlü parklarına, park adıyla birlikte adını da yazdırdığı lehvalar taktırmıştı. Güven Park, Kurtuluş Parkı gibi Başkent'in simgesi olan tarihi parklardaki levhalarda bulunan Gökçek'in adı silindi. İsmin olduğu yere beyaz levha geçirildi. Tuna, kendi adını ise levhalara yazdırmadı.

Mustafa Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından, Ankara'nın farklı noktalarında Melih Gökçek döneminde yapılmış bazı materyalleri kaldırdı. Bunlar arasında belediye önündeki fıskiye, Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı'na yerleştirilen dev dinozor maketi , 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan ışıklı lale heykeli bulunuyor.

"Medyaya telefon açıp tek tek haber verdiğin için teşekkür ediyorum"

Bu olayın ardından Gökçek, Twitter hesabından "Teşekkürler Adnan… Görevini yapmakta gecikmiştin… Medyaya telefon açıp tek tek haber verdiğin için teşekkür ediyorum…" mesajını paylaştı.

Bu mesajla Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Adnan Yuva'yı hedef aldığı öne sürüldü.

Adnan Yuva, yeni başkan Mustafa Tuna'nın koltuğuna oturmasının ardından göreve getirdiği ve daha önce birlikte çalıştığı isimlerden biriydi.

Gökçek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bugüne kadar cevap vermedim ama, adımın parklardan kaldırılmasına değil, bunun belediye de çalışan birisi tarafından gazetelere telefon açarak ‘haberi atlamayın, fotoğrafta gönderdik' demesine canım sıkıldı. Twitimin altına yapılan yorumlara teşekkür ediyorum. tek tek RT edemedim.

Maalesef bütün bu işleri belediye de tek kişi organize ediyor ve kimsenin lafı bu daire başkanına geçmiyor… Kızılay'ın ortasında 15 Temmuz'un simgesi bayrağı kaldırttıran aynı kişi. tamir etmek için söktük diye medyaya açıklama yapmıştı. aradan 8 ay geçti.."