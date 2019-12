Âdet günlerinizi takip eden bir patronunuz olsun ister misiniz?

Türkiye’de Muji, Fred Perry ve Austin Reed gibi markaları temsil eden Bilsar’ın patronu Selman Bilal, işyerinde sergilediği farklı yönetim metotlarıyla dikkat çekiyor. Kadın çalışanların adet günlerini bile izleyen Selman Bilal, ‘sokaktan ve gerçek dünyadan beslenmeliyiz’ yaklaşımıyla ofisteki bilgisayarları azaltmaya hazırlanıyor, “his yönetimi”ne önem veriyor.



Bil’s beyaz gömlek kültürünü ortaya koyarak, Türkiye’de ve dünyada tanındı. Muji, Fred Perry, Austin Reed ve Falke gibi markaları Türkiye’de temsil eden ve marka yönetimlerini gerçekleştiren Bilsar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selman Bilal, farklı bir patron profiliyle de ayrışıyor. Moda, tasarım ve ilhamda nitelik, kalite kadar his yönetiminin de önemli olduğuna inanan Selman Bilal, insanın teknik bir konu gibi ele alınmasından şikayetçi. Bilal, kadın çalışanların adet günlerini bile izliyor. Kadın çalışanlar da bunu bir tabu olarak görmeyip, ofis arkadaşları ve patronlarıyla rahatlıkla konuşabiliyorlar.



Selman Bilal, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda “Yaptığımız iş his yönetimi. Bu işi yapanların modu ve hisleri de önemli. Adet günü bir çalışanın problemi olabilir. Bunu bilmek önemli çünkü tatil alabilir ya da daha hafif bir iş yapabilir. Stratejik bir görüşme varsa gitmeyebilir. Böyle günlerde stratejik kararlar almamalı” sözleriyle açık iletişimin her bakımdan yararlı olduğunu anlatıyor.

Teknoloji esiri olmayacak

Bilsar teknolojinin en sıkı takipçilerinden biri. Hem yönetim hem mağazaları da kullandığı yazılım dünyadaki en gelişmiş sistemlerden biri. Ancak teknolojinin hayatı ekran karşısında gerçirmeye zorlayacak kadar insanları esir almasından tedirgin olan Selman Bilal, radikal bir kararla şirketteki bilgisayarları muhasebe gibi birimler hariç kaldırmaya hazırlanıyor. Ürün geliştirmek, marka yönetmek, tasarım yapmak için ekran kullandıklarını ama önceliklerinin bu olmaması gerektiğini anlatan Selman Bilal, şu tespitlerde bulunuyor: “Önümüzdeki ay altyapıyı kuruyoruz. Kişisel bilgisayarlar kalkacak. Ortak çalışma istasyonları kuracağız. İşin dışında kimse ekran karşısında geçirmeyecek hayatını. Sokağa çıkacak, gözüyle görüp yaşayacak. Sürekli seyahat edenlerin kendi el bilisayarı olabilir. Bunlar daha az vakit alıyor. Dünyadaki yeni literatürde böyle. Teknolojiyi kontrollü kullanıp, esiri olmamak. Böylece aynı ofiste yan masaya e-posta atarak iletişim kurmanın önüne geçilecek. İnsanlar birbirleriyle göz teması kurarak, sözlü iletişim yapacaklar.”

Sanatla iç içe olmak

Moda ve tasarımda his yönetiminin sanat, kültürel aktivite ve edebiyatla besleneceğine inanan Selman Bilal, ekrandan kopan insanların daha başarılı olacağına inanıyor. Çalışanların sanat ve kültürle beslenmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Bilal, bütün sanat olaylarını izlemeye çalıştıklarını, İstanbul, Venedik, Londra ve Milano gibi şehirlerde festivalleri izlediklerini belirtiyor.

Torun dede işine döndü Anadolu’da öncü oldu

Selman Bilal’in tekstille ilişkisi dedesinin dedesine kadar gidiyor. İki kardeş 1800’lerin sonlarına doğru Rusya’dan gelip Türkiye’ye yerleşiyorlar. Biri İstanbul’u öbürü Çorum’u tercih ediyor. Çorum’a yerleşen kardeş ve ailesi hep bir şekilde tekstil işinin içinde oluyor. Ailenin üretime dönmesi Selman Bilal ve kardeşi Sühal ile başlıyor. 1990’da baba memleketi Çorum’da fabrika kuruyor. Selman Bilal, “1990’da üretimi Çorum’da denedik. İlk Anadolu’da üretim yapanlardanız. Metropolde üretim olmayacağını da o zamanlar görmüştük. ‘Anadolu’da üretim delilik’ demişlerdi ama öncü olduk” diyor.

Perry’ye gömlek tasarladı Bil’s etiketini de taktı

Üç kere Wimbledon şampiyonu olan İngiliz tenisçi Fred Perry’nin kendi isimini taşıyan marka bu yıl kurucunun 100’üncü yaşını kutluyor. Daha önce Comme des Garçons ve Raf Simmons işbirliği yaparak bu tasarımcıların özel koleksiyonuna yer veren Fred Perry son işbirliğini Bil’s ile yaptı. Bil’s üç kadın üç erkek olmak üzere 6 farklı gömlek ve t-shirt tasarladı. Bütün ürünlerde Fred Perry’nin kendi etiketinin yanı sıra Bil’s etiketi de yer alıyor. Ürünler markanın tüm mağaza ve satış noktalarında satışa sunulacak.

Alışveriş ve seks kasımda geliyor

Pek çok sanat etkinliğine de destek veren Bilsar’ın sponsorluğunda ve çarpıcı oyunlarıyla tanınan DOT’un projelendirmesiyle hayata geçen ‘Dotbilsarda’ ses getiren etkinliklere imza attı. İlgi çeken oyunların ardından, bu sefer Avrupa’da da çok konuşulan Shopping and F**king (Alışveriş ve Seks) kasım ayında İstanbul’da oynanacak.