Aden'deki Türk fırkateyninde baklava ziyafeti

Çocuklardan da ’resim’



Aileleriniz bize emanet



Büyük Türk denizcilerinin yelken açtığı sularda TCG Giresun firkateynini ziyaret etmekten büyük gurur duyduğunu ifade eden Oramiral Ataç, personele ’memleket havası’ olarak da mektuplarını ve baklava getirdi.Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, deniz haydutluğuyla mücadele kapsamında oluşturulan "Birleşik Görev Kuvveti-151"de Türk bayrağını gururla dalgalandıran TCG Giresun Firkateyni’ni Aden Körfezi’nde ziyaret etti.Geçen yıl onlarca ticaret gemisinin kaçırıldığı bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetlerini önlemek amacıyla kurulan "Birleşik Görev Kuvveti"nde 25 Şubattan itibaren göreve başlayan TCG Giresun Firkateyni’ni harekát bölgesinde ziyaret eden Oramiral Ataç, gemi komutanı Deniz Kurmay Albay Cenk Dalkanat tarafından törenle karşılandı.Oramiral Ataç, gemi genel anons devresinden mürettebata hitaben yaptığı konuşmada, anavatandan binlerce mil uzakta ünlü Türk komutanları Selman Reis, Piri Reis ve Seydi Ali Reis’lerin yelken açtığı sularda TCG Giresun firkateynini ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.Daha sonra subay, astsubay ve erbaş-er salonlarını ziyaret eden Oramiral Ataç, gemi personeline Türkiye’deki ailelerinin yazdığı mektupları, çocuklarının çizdiği resimleri ile eşleri ve babalarına seslendikleri görüntüleri dağıttı.Yıllar sonra ilk defa Hint Okyanusu’nda operasyonel olarak gemi bulundurulduğunu vurgulayan Oramiral Ataç, şöyle konuştu: "Bu, Türkiye Cumhuriyeti açısından son derece önemli bir harekáttır. Bütün dünyaya deniz kuvvetlerimizin her yerde harekát yapabileceğini fiilen gösteriyoruz. Bundan son derece gurur duyuyorum. Görevinizi başarıyla tamamlayıp döneceksiniz. Ailelerinizin sizlere gönderdiği mektup, mesaj ve çocuklarınızın çizdiği resimleri getirdik."Askerlerden ailelerini merak etmemelerini de isteyen Oramiral Ataç, "Onlarla ilgiliyiz. Şu anda hiçbir problem yok. Biz bir aileyiz. Sadece TSK ve Deniz Kuvvetleri değil, Türk milleti ve devleti de arkanızdadır" diye konuştu. Oramiral Ataç, gemi personeline Türkiye’den getirdiği baklavayı da ikram etti.