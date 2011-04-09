-ADEN'DE PROTESTO GREVLERİ ADEN (A.A) - 09.04.2011 - Yemen'in güneyindeki Aden kentinde, "16 Şubat Devrim Gençliği" adlı bir hareketinin çağrısıyla, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih yönetimini protesto amacıyla düzenlenen grevlerin bugün kentte hayatı felce uğrattığı bildirildi. Bu hareketin bildirisinde, kent halkına sivil itaatsizlik çağrısı yapılarak, halkın su ve elektrik faturalarını ödememesi ve memurların greve gitmesi istendi. Bölgedeki AFP muhabiri, birçok mahallede dükkanların kapalı olduğu ve toplu taşıma araçlarının çalışmadığını, gençlerin trafiği engellemek için birçok kavşakta barikat kurduklarını bildirdi. Bir hükümet kaynağı, çok az memurun bürolarına gittiğini belirtti. Bu arada, Taiz kentindeki gösterilerde dün güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Gösteri yerinde kurulan bir sahra hastanesinden yapılan açıklamada, ölü sayısının 4'e çıktığı, yaralı sayısının 116 olduğu belirtildi. Bir hastane yetkilisi, 650 göstericinin göz yaşartıcı bombadan etkilendiğini, 94 kişinin polis araçlarından sıkılan kaynar su nedeniyle yaralandığını kaydetti. Kentte, 4 göstericinin öldürülmesini protesto etmek amacıyla bugün binlerce Yemenlinin gösteri düzenlediği, gösteride yönetim aleyhine sloganların da atıldığı belirtildi.