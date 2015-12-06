Aden valisi öldürüldü



Güvenlik güçlerinin ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre bomba yüklü bir araçla yapılan saldırıda Yemen'in Aden valisi Cafer Muhammed Saad ve Saad'ın korumalarının hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Aden güvenlik güçleri şefi General Muhammed Mussad saldırının bomba yüklü bir araçla yapıldığını doğruladı, ancak ölü sayısı ve saldırının sorumlusunun kim olduğu konusunda net bir bilgi vermedi.

Görgü tanıkları saldırıda Saad'ın en az iki korumasının öldüğünü kaydediyor.

IŞİD, Twitter üzerinden yayınladığı bir mesajla saldırıyı üstlendi. Terör örgütü ekim ayında da Yemen hükümetinin Aden'deki bir otelde bulunun geçici makamına yönelik bir saldırıyı üstlenmişti.

Yemen'de Şii Husi milisleri ile müttefikleri, Eylül 2014'ten bu yana Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur El Hadi'ye bağlı birliklere karşı savaşıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'deki çatışmalarda şimdiye kadar yaklaşık 5 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin yaklaşık yarısını sivillerin oluşturduğu belirtiliyor.