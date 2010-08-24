Aden Körfezi'nin komutanlığı Türkiye'ye geçiyor

T24- Deniz haydutluğu ile mücadele amacıyla Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde görev yapan Birleşik Görev Kuvveti 151'in (CTF-151) komutanlığı görevi üç aylığına Türkiye'ye geçecek.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görev, 1 Eylül-1 Aralık tarihlerinde Türk Deniz Kuvvetlerinden bir tümamiral tarafından üstlenilecek.



CTF-151'in komuta devir teslim töreni ise 1 Eylülde Bahreyn Manama'da Mina Salman Rıhtımı'nda bulunan TCG Gökçeada'da yapılacak.