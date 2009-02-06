Aden Körfezi'ne Türk askeri...

Somalili korsanların son bir yıl içinde artan saldırılarının önüne geçebilmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilecek. Bu amaçla hükümete 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.



Öte yandan BM'de de "Somali'de Korsanlarla Mücadele Temas Grubu"nun ilk toplantısı yapıldı. Toplantıya Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 24 ülke ile BM, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, NATO ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) temsilcileri de katıldı.



BM Güvenlik Konseyi'nin aralık ayında kabul ettiği, Somali'de korsanlarla mücadele kapsamında kara ve hava harekâtına izin veren 1851 sayılı kararın çerçevesinde oluşturulması öngörülen Temas Grubu da bu ilk toplantının ardından resmen kurulmuş oldu.



Toplantıya katılan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin başkanlığındaki Türk heyetinde, tümamiral rütbesinde askeri bir yetkilinin de bulunduğu öğrenildi. Basına kapalı yapılan toplantının sonunda, Somali'de korsanlarla mücadele kapsamında ortak bir bildiri kabul edildi.



Somali'de geçen yıl korsanların gemilere saldırılarının büyük oranda arttığına dikkat çekilen ortak bildiride, korsanlarla mücadelede uluslararası çabaların güçlenememesi durumunda, gemilere saldırıların daha da artacağı vurgulandı.



Bildiride, 2008 yılında 100'den fazla saldırıda en az 40 geminin korsanlarca kaçırıldığı ve yüzlerce insanların rehin alındığı belirtilerek, korsanların ve eylemlerinin hem Somali'ye, hem de bölgenin istikrarına zarar verdiği kaydedildi.



Bildiride Temas Grubu üyeleri, özellikle 6 konu üzerinde birlikte çalışma kararı aldıklarını da açıkladı. Buna göre Temas Grubu ülkeleri kendi aralarında korsanlarla mücadele kapsamında istihbarat paylaşımı açısından koordinasyon sağlamak üzere bir eşgüdüm merkezi oluşturacak.



Bu merkezin bu yıl içinde kurulması, ikinci olarak, ülkelerin korsanlarla mücadele kapsamında birlikte hareket etme ve istihbarat paylaşımını artırması öngörülüyor. Bildiride, korsanların yakalanması ve yargılanması konusunun da son derece önemli olduğu belirtilerek, yargılama sürecinin güçlendirilmesi, bu kapsamda ilgili devletlerin sorumluluklarını yerine getirmesi isteniyor.



Ayrıca ticari gemilerin kendi güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almaları konusunda daha fazla bilgilendirilmeleri ve bu kapsamda kapasitelerini artırmaları gerektiği vurgulanıyor.

Bildiride, korsanların faaliyetleriyle ilgili olarak diplomatik ve kamu oyunu aydınlatma çabalarının da yoğunlaştırılmasına dikkat çekilirken, son olarak, korsanlara giden para akışının takip edilmesi ve engellenmesi gereğine işaret ediliyor.



Bildiride, toplantıya katılan ülkelerin bu 6 konuda birlikte çalışmak ve adım atmak üzere 4 çalışma grubu kurmaya karar verdiği belirtiliyor.



Türkiye'den yeni firkateyn



Toplantıda Türk tarafının, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları (1846 ve 1851) çerçevesinde Somali açıklarında korsanlarla mücadele kapsamında bir firkateyn tahsis etmeyi öngördüğünü belirttiği de öğrenildi. Türkiye'nin Gökova firkateyni, Somali'de NATO komutası altında görev yapmış ve aralık ayında Türkiye'ye dönmüştü.



Toplantının ardından BM'de gazetecilere bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi ve askeri işlerden sorumlu üst düzey yetkililerinden Mark Kimmitt, 2009 yılının ülkelerin sadece askeri açıdan değil, yargısal ve mali açıdan da bir araya gelerek ve ortak hareket ederek Somali'de korsanlarla mücadelede başarı kazanabilecekleri bir yıl olacağına inandıklarını söyledi.



Kimmitt, alınan önlemler neticesinde son 90 günde 5 korsan eyleminden sadece birinde korsanların bir gemiyi kaçırabildiğini, ancak daha yapılması gereken çok şey bulunduğunu bildirdi.



Kimmitt, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları çerçevesinde hareket ettiklerini belirterek, konseye düzenli bilgi vereceklerini ifade etti. Temas Grubu'nun mart ayında yeniden toplanması bekleniyor.



Bir yılda 100'e yakın saldırı



Somali sularında bu yıl 100 kadar saldırı oldu. Korsanlar halen 10 dolayında gemiyi ve 300 kadar personeli rehin tutuyor. AB, Somali açıklarındaki saldırılarla mücadele çerçevesinde önceki gün operasyon düzenlenmesine karar vermişti.





