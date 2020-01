Aden Körfezi'nde tatbikat

NATO şubat ayı sonunda Baltık Denizi'nde I. Hazır Donanma Grubu ile gerçekleştirdiği denizaltı tatbikatının ardından bugün (dün) de korsanla mücadele için oluşturduğu Okyanus Kalkanı Harekatı çerçevesinde II. Hazır Donanma Grubu'na ait savaş gemileri ile Aden Körfezi'nde deniz ve hava saldırılarına karşı savunma egzersizleri gerçekleştirdi.

Zamanlama olarak Kırım'da yaşanan gelişmelere denk gelen egzersizlerden birinin senaryosunda balistik füze kapasiteli İspanyol Alvaro de Bazan savaş gemisi kendisine saldırmak üzere yol alan Fransız jetlerini uzun mesafeden tespit edip üzerlerine kilitlenerek jetlerin gemiye yaklaşamadan düşürülebildikleri gösterildi. Denizaltı avlayıcısı helikopterin kullanıldığı egzersizde düşman gemisine çıkartma yapma ve denizdeki hedefleri imha etme senaryoları tatbik edildi.

'İtfaiyeciler gibiyiz'

İkinci Hazır Donanma Grubu Komutanı Tuğamiral Eugenio Diaz Del Rio'ya Karadeniz'de yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirdiğini sorduğumuzda Del Rio dünyadan gelen haber ve bilgileri yakından takip ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Her zaman hazır ve operasyonel olabilmek için kendimizi eğitimlere ve egzersizlere tabi tutuyoruz. Biz şehirlerin itfaiyecileri gibiyiz. Yangın olsun istemeyiz ama yangın çıkması ihtimaline ve o yangına müdahale gereğine de her zaman hazırız. NATO denizlerde kapasite olarak her daim hazırdır. Buradaki görevimiz esas olarak korsanla mücadele ve bu sorunu kısa bir sürede minimuma indirmeyi başardık. Şu an için biz sadece kendi görev bölgemize odaklanıyoruz."

Yarbay Ruben Rodriguez de gemilerinin NATO ani müdahale gücü kapsamında olan gemiler olduğu için her an operasyona hazır halde tutulduğunu anlatarak şöyle konuştu: "İster Aden Körfezi'nde korsanla mücadele olsun ister başka bir yerde konvansiyonel durum olsun denizaltı, denizüstü ve hava ile mücadele kapasitemiz son derece yeterlidir. Herhangi bir yerde herhangi bir görev için en geç 48 saatte hazır ve operasyonel oluruz. Düşük yoğunluklu ve küçük ölçekli operasyonlarda etkili olabildiğimiz gibi orta ve büyük ölçekli ve yüksek yoğunluklu konvansiyonel durumlarda da etkiliyiz."

ABD gemisi Karadeniz'de kaldı

II. Hazır Donanma Grubu'nda İspanyol, Türk, İtalyan, Hollanda ve ABD savaş gemileri yer alıyor ve normal şartlarda ABD gemisinin de görev yapmak üzere Aden Körfezi'ne gelmesi gerekiyordu. Ne var ki şubat ayında ileri sürülen teknik bir sorundan ötürü ABD gemisi USS Taylor hâlâ Karadeniz'de kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte yine kısa süre öncesine kadar Ukrayna UPS Hetman Sagaidachny savaş gemisi önce NATO'nun İkinci Hazır Donanma Grubu'na destek vermiş ardından kısa bir süre AB Deniz Gücü Atalanta'ya da destek verip Kırım'da olayların tırmandığı ilk günlerde Karadeniz'e geçmişti. Altı aylık dönemlerle komutası değişen II. Hazır Donanma Grubu'nun bir sonraki komutası Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak ve bu grup kuzeydeki birinci grup ile yer değişecek.

Donanma grubu şimdilik güneyde Somalili korsanlarla mücadeleyi sürdürüyor. Her yıl dünya ticaretine milyarlarca dolarlık zarar veren korsancılık faaliyetleri de NATO Okyanus Kalkanı Harekatı ile son dönemde tarihinin en alt seviyelerini görmüş durumda. Korsan ile mücadeleye başlanıldığında Somali'de her biri 100'er kişiyi bulan 10'a yakın kabilenin korsanlık yaptığı ancak korsanlığa devam eden kabile sayısının 2'ye düştüğü kaydediliyor. Yine de korsanlık faaliyetleri azalsa da risklerinin oluşturduğu yüksek sigorta primleri, daha geniş ve uzun katedilen rotalar ve ticari gemiler için tutulan özel güvenlik birimleri başta olmak üzere dolaylı maliyetler 2013 yılında 6 milyar doları buldu. NATO'nun Birleşmiş Milletler tarafından verilen Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'ndaki görev yetkisi 2014'ün aralık ayında sona erecekse de bu görev süresinin uzatılacağına kesin gözüyle bakılıyor. NATO yetkili subaylarının aktardığına göre ise bu bölgedeki görevleri daha uzun yıllar devam edecek.