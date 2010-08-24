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ADEN KÖRFEZİ'NDE KOMUTANLIĞI TÜRKİYE ALACAK ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2010 17:55

-ADEN KÖRFEZİ'NDE KOMUTANLIĞI TÜRKİYE ALACAK ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Deniz haydutluğu ile mücadele amacıyla Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde görev yapan Birleşik Görev Kuvveti 151'in (CTF-151) komutanlığı görevi üç aylığına Türkiye'ye geçecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görev, 1 Eylül-1 Aralık tarihlerinde Türk Deniz Kuvvetlerinden bir tümamiral tarafından üstlenilecek. CTF-151'in komuta devir teslim töreni ise 1 Eylülde Bahreyn Manama'da Mina Salman Rıhtımı'nda bulunan TCG Gökçeada'da yapılacak.

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