Adem Sözüer’den Avrupa’ya sığınmacı tepkisi: Kendi koyduğu kurala sahip çıkmayan AB, başkalarına insan hakları dersi veremez

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Türkiye'nin sınırı geçen sığınmacıları engellemeyeceğini açıklamasının ardından AB'nin tutumuna ilişkin, "Kendi koyduğu kurala sahip çıkmayan AB, başkalarına insan hakları dersi veremez" dedi.

Sözüer, "Yunanistan bizim geçmemize izin vermiyor. Biz sadece Yunanistan'a geçmek istiyoruz, onlara rahatsızlık vermek istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz, nerede yaşayacağımızı bilmiyoruz" diyen Afgan bir sığınmacının sözlerini Twitter hesabında paylaştı.

Paylaşımında Yunanistan'ın sınırdaki sığınmacılara uyguladığı sert tutumu ve AB'yi eleştiren Sözüer şunları yazdı:

"Yunanistan bu insanlara şiddet uygulayıp engelleyemez. AB "Türkiye siyasi nedenlerle sınırları açtı" diyerek mültecilere yönelik zor kullanmayı meşrulaştıramaz. Kendi koyduğu kurallara sahip çıkmayan bir AB, başkalarına insan hakları, çoğulcu demokrasi ve hukuk devleti dersi veremez."

Ne olmuştu?

Avrupa Birliği'nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye’nin göçmenlere sınırlarına açmasıyla ilgili “Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz" diye konuşmuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis da Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi üzerine ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirmişti.

Öte yandan, Edirne'de Yunanistan tarafından sığınmacılara açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.