T24 LogoT24 Logo
Spor

Adem Kılççı elendi

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, Boks Milli Takımı'ndan 69 kiloda Adem Kılıççı, ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi.

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, Boks Milli Takımı'ndan 69 kiloda Adem Kılıççı, ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi.



İşçiler Spor Salonu'nda yapılan oyunların boks müsabakalarının 2. ringe çıkan Adem Kılıççı, rakibi karşısında etkili olamadı.



İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3. raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.



Oyunlarda yarın Türk boksörlerden 60 kiloda Onur Şipal ringe çıkacak. Şipal'in Porto Rikolu Jose Gonzales Pedraza ile yapacağı karşılaşma TSİ 16.15'te başlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24