Adem Kılççı elendi

Tempo24-



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, Boks Milli Takımı'ndan 69 kiloda Adem Kılıççı, ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi.







İşçiler Spor Salonu'nda yapılan oyunların boks müsabakalarının 2. ringe çıkan Adem Kılıççı, rakibi karşısında etkili olamadı.







İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3. raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.







Oyunlarda yarın Türk boksörlerden 60 kiloda Onur Şipal ringe çıkacak. Şipal'in Porto Rikolu Jose Gonzales Pedraza ile yapacağı karşılaşma TSİ 16.15'te başlayacak.



