'Adem ile Havva' heykelini müstehcen bulan AKP'li başkan eylem yaptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2007 yılında düzenlenen Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu'nda, Ukraynalı sanatçı Gutyrya Vyacheslav tarafından yapılan 'Adem ile Havva' heykeli önünde AKP Nilüfer İlçe Başkanı Celil Çolak ve partililerle bir grup semt sakini gösteri yaptı. Burada konuşan Celil Çolak, heykelin toplumun ahlak kurallarına aykırı olduğunu öne sürdü. AKP'nin iktidarının sanatsal faaliyetleri desteklediğini söyleyen Celil Çolak, "Bu heykel müstehcenlikten ziyade dinimize göre peygamberlerin resmi yapılamaz, heykele dökülemez. Yüzde 97'si Müslüman olan bir ülkede, kişilerin inancına göre kutsal olan bir şeyi aşağılamak, hiçbir zaman sanat olarak görülemez" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kendilerini manevi açıdan yaralayan 'Adem ile Havva' heykelin Ukrayna'da tepki görmeyeceğini belirten Çolak, şöyle konuştu:

"Ancak bu heykel Türkiye'de fazlasıyla tepki görür. Bunu düşünemeyen bir belediye başkanına da açıkçası söyleyecek söz bulamıyorum. Toplumumuzun dini ve ahlaki değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen heykelin burada bulunması, Nilüfer Belediyesi'nin çağdaşlık ve sanat adı altında halkın dini inançlarını hiçe saydığının açık bir göstergesidir. Sanat ve çağdaşlıkla uzaktan yakın alakası olmayan bu heykelin daha ne kadar burada kalacağını, tıpkı Üçevler Mahallesi sakinleri gibi biz de merak ediyoruz. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, dini ve ahlaki değerlerimizi yok sayan bu heykel buradan kalkana kadar protestomuzu sürdürecek ve her yerde bu yanlışı dile getireceğiz.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e çağrıda bulunan AKP İlçe Başkanı Celil Çolak, Gelsin belediye başkanı lütfen bunu buradan kaldırsın, halktan özür dilesin. Bu heykel müstehcenlikten ziyade dinimize göre peygamberlerin resmi yapılamaz, heykele dökülemez. Bunu anlatmama gerek yok. Yetiştiğimiz kültür bunu söylüyor. Belediye bunu kaldırmazsa İçişleri Bakanlığı'na kadar gideriz " dedi.



Kadınlar karşı çıktı



AKP Nilüfer İlçe Başkanı Celil Çolak ile partililerin 'Adem ile Havva' heykeli önünde eylemi devam ederken, buraya Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclis üyesi bir grup kadın geldi ve basın açıklaması yaptı.

Okunan basın açıklamasında 'Adem ile Havva' heykelinin 'incelikle yontulmuş ve bilgelikle bezenmiş bir yansıma olduğu' vurgulanarak, bu sanat eserinin kaldırılmasının yanlış olacağını belirtildi.

"Gerçekten inanamıyorum"





Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye olarak tüm değerlere sahip çıktıklarını belirterek, "Adem ile Havva heykeli orada bir müstehcenliği değil, tam tersine bir varoluşa da sahiptir" dedi. Heykeli Ukraynalı devlet sanatçısı olan değerli bir heykeltıraşın yaptığını belirten Başkan Bozbey, şunları söyledi

Heykel, her yıl yaptığımız heykel sempozyumunun bir ürünüdür. Bu konuda farklı şeyler söyleyen, müstehcen olduğunu ifade eden arkadaşlarımıza gerçekten inanamıyorum. Onların bu düşüncesine inanmak istemiyorum. Müstehcenlik bu kadar mı farklılaştı Bizim inancımıza göre Adem ve Havva çok değerlidir. Bu konuda Ukraynalı sanatçının tarifi var. Diyor ki "Adem ile Havva benzersiz bir aşk hikayesiyle burada.' Bu mermer, sanatçımızın ürettiği bir değer olarak oradadır. Bu sanatçımıza ve sanatçılarımıza saygıyı da ön planda tutmak gerekir. Bunu böyle gören zihniyeti ben kamuoyunun iyi değerlendirmesini istiyorum.

Heykel tartışmalarından önce bu ülkede cinsel istismarın ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Bozbey, Ülkede yapılan sapıklıklar var. Şiddet cinsel istismar vardır. Biz bunları kaldıralım ortadan. Sanatla uğraşarak bunları örtbas etmenin bir anlamı yok" dedi.