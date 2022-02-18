Adem Çakıcı'ya silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya İstanbul'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli bugün gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Cevizlibağ'da 15 Şubat gecesi trafikte seyir halindeyken Adem Çakıcı'nın kullandığı otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Polis ekiplerinin, motosiklet ve otomobille gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği tespit ettiği G.M., G.D., D.Y. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla bu sabaha karşı gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay 15 Şubat Salı günü akşam saat 20.30'da Zeytinburnu Cevizlibağ'da meydana geldi. Otomobille ilerleyen Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sağ bacağından yaralanan Adem Çakıcı’nın daha sonra kendi imkânları ile hastaneye gittiği belirtildi. (AA, ANKA)