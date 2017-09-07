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Spor

Adem Büyük'ün yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de 140 maça çıkan Adem, 29 ve 26 asist kaydetti

07 Eylül 2017 20:35

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Adem Büyük, ligin yeni takımlarından Yeni Malatyaspor ile 2 yıllığına anlaştı.

Milliyet'te yer alana habere göre Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferin teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın da isteği doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi. Adem'in transferi ile kulübü adına transfer dönemini sonlandırdıklarının altını çizen Gevrek, "Aslında forvete ve orta sahaya oyuncular almayı planlıyorduk ama Adem Büyük'ün çift yönlü bir oyuncu olması bizi bu kararımızdan vazgeçirdi. Oluşturduğumuz kadroyla ligde güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla 140 maça çıkan 30 yaşındaki Adem, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 26 asistle 55 gole direkt katkı sağladı.

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Adem BüyükYeni MalatyasporKasımpaşatransferErtuğrul SağlamAdil Gevrek

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