Adem Büyük'ün yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Galatasaray forması giyen eski golcüsü Adem Büyük'ü kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın bugünkü idmanında yer almayan Adem Büyük, sarı-kırmızılı kulüpteki geçmişe dönük alacaklarını bıraktı ve bonservisini alarak Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya vardı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Adem Büyük ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."

Geçtiğimiz sezon başında Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Adem Büyük, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 34 maça çıktı 11 gol kaydetti ve 1 de asist yaptı.