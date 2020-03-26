Adem Büyük'ten Sağlık Bakanlığı'na maske ve test bağışı

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele için Türkiye Sağlık Bakanlığı'na 100.000 maske, 15.000 test ve 3.000 koruyucu ekipman bağışında bulundu.



Adem Büyük, dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hasta olup hayatını kaybettiği koronavirüs salgını nedeniyle yapmış olduğu örnek davranışla takdir topladı.



Başarılı futbolcuBüyük, Türkiye Sağlık Bakanlığı'na 100.000 maske, 15.000 test ve 3.000 koruyucu ekipman bağışında bulundu.



Adem Büyük'ün duyarlı davranışı, sosyal medyada taraflı tarafsız birçok taraftarın takdirini topladı.