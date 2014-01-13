Adelet Komisyonu kapısının önünde kimlik kontrolü

Hülya Karabağlı/ ANKARA

HSYK yapısının değiştirilmesine ilişkin TBMM Adalet Komisyonunda yapılan görüşmelerde günlerdir devam eden gerginlikler nedeniyle bugünkü toplantı öncesi özel önlem alındı.

Meclis yasa teklifine kaldığı yerden başladı. Saat 13:00'da başlayan toplantının Adalet Komisyonu kapsının önünde polisler kimlik kartı kontrolüğ yaptı. Yaka kartı olmayan bezı personel ve gazeteciler komisyona alınmadı herekese kimlik kartı uyarısı yapıldı. Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya son üç güne damgasını vuran kavgdan sonra toplantılara çağrı yapılmayan kimsenin toplantıya girmemesi uyarısında bulunmuştu. İyimaya bu uyarısının bugünkü toplantıda önlem alınmasına neden oldu.