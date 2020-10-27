Adele'in "Afrika'da seks turizmi" skeçi tepki çekti

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Britanyalı şarkıcı Adele'in rol aldığı Afrika turizmiyle ilgili 'Saturday Night Live' skeçi tepki çekti.

Seks turizmini hedef alan komedi skeçinde üç sarışın kadının bir turizm reklamında insanlara "uzun kabile üyeleri" ve "büyük bambular" için Afrika'ya gelme çağrısı yaptığı görülüyor.

Sosyal medyada birçok kişi, skeçin Afrikalı erkekler ve kıtada turizm ile ilgili kalıp yargılara destek vermekle eleştirdi.

R&B müziğe odaklanan haber sitesi Vibe'dan gazeteci Shenequa Golding, "Afrika skeçi duyarsız ve uygunsuzdu. Nijerya, Namibya, Güney Afrika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kadınlar ve erkekler hayatı için mücadele ediyor. Bütün kıtayı beyaz kadınlar için bir seks turizmi destinasyonu noktasına indirmek utanç verici" dedi.

MTV'de sunucu olan Dometi Pongo da, "Bu konuya illa ki değinecekseniz biraz daha zekice yapmalı ve seviyeli olmalısınız. Ya da bu konuya hiç girmeyin" değerlendirmesinde bulundu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı özellikle Nijerya'da EndSARS protestoları devam ederken bu konuya değinmenin yanlış olduğunu ifade etti.