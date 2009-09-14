Adebayor taraftarları çıldırttı

Arsenal'den Manchester City'e transfer olan Adebayor, eski takım arkadaşı Persie' nin yüzüne kramponuyla bastı.



İngiltere Premier Ligi 5.hafta mücadelesinde haftanın en önemli maçında Manchester City ile Arsenal cumartesi günü City of Manchester Stadı'nda karşı karşıya geldi. M.City'nin 4-2 kazandığı karşılaşmaya Adebayor damgasını vurdu.



Bu maçın haftanın en önemli karşılaşması olarak gösterilmesindeki en büyük neden geçtiğimiz ay transfer döneminde Arsenal forması giyen Togolu golcü Emmanuel Adebayor ve Fildişili defans oyuncusu Kolou Toure'nin Manchester City'e transfer olmalarıydı.



Bu maçta iki oyuncunun nasıl bir performans sergileyecekleri Ada'da merakla bekleniyordu.



Heyecanla beklenen maç başlamıştı. Maç boyunca bir birinden güzel görüntüler, heyecan dolu dakikalar, goller, kaçan pozisyonların yanı sıra Premier Lig'e yakışan herşey sahada vardı.



Ancak karşılaşmanın 72. dakikasında, Arsenal'den Manchester City'e transfer olan Adebayor, eski takım arkadaşı Robin van Persie ile girdiği bir hava topu mücaledesinden sonra yerde kalan Hollandalı'nın yüzüne kramponuyla bastı. Acı içerisinde yerde kalan Persie, maçın sonuna kadar yüzüne aldığı yara verici darbeye rağmen sahada mücadelesini sürdürdü. Bu müdahele sonrasında Adebayor'un kart görmemesi taraftarları çıldırttı.



Arsenal taraftarı bu pozisyonun ardından eski golcülerine büyük tepki göstermeye başladı. Togolu golcü protestolar üzerine maçtaki etkisini arttırmaya başladı ve bir defansta bir hücumda takımına katkı sağlamaya çalışırken; 80. dakikada Shaun Wright-Phillips'in sağ kanattan yaptığı ortaya kafayla dokunarak topu ağlara yolladı. Topun ağlara gitmesinin ardıdnan karşı kale arkası tribünlerinde bulunan ve aleyhinde tezahürat yapan Arsenal taraftarlarına koşan Adebayor, yaptığı gol sevinciylede eski taraftarlarını çileden çıkardı. Bu hareket sonrasında Adebayor sarı kart gördü.



Maçın ardından açıklamada bulunan Adebayor, "Attığım gol sonrasında kendimi kaybettiğimin farkındayım ama söylenecek fazla bir şey yok" dedi.



Eski takım arkadaşı Van Persie'nin yüzüne yaptığı darbeyle ilgili sorulan soruya ise; "O an için sadece topa hakim olmak istiyordum. Aklımda Persie'ye bir müdahele yapmak yoktu. Ama topu kontrol etmek isterken yanlışlıkla kontrolümü kaybedip istemeden de olsa bir müdahalem oldu. Bunu Van Persie'ye de söyledim ve ondan özür diledim" diyerek kasıtlı bir müdahale yapmadığını savundu.



Hollandalı oyuncu Van Persie ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Eski takım arkadaşımın maç sırasında bana karşı yapmış olduğu bu akılsız ve sert müdahele için üzgün ve hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Biz burada profesyonel olarak bir iş yapıyoruz. Bu işi yaparken zaman zaman hepimiz kendimizi kaybedebiliyoruz. Fakat bugün onun yaptığı kendini kaybetme değil, daha çok beni oyun dışında bırakabilmekti. Ayrıca golden sonra taraftarlarımıza koşarak yaptığı hareket ise çok saygısızcaydı. Bugün Adebayor gerçek yüzünü ve kalitesini gösterdi. Bugün buradan daha büyük ve ciddi bir sakatlık yaşamadan çıkmak benim için büyük bir şanstı" diyerek Adebayor'a tepki gösterdi.



Maçtan sonra İngiliz basınında, yaşanan olaylardan sonra Adebayor'a televizyon görüntüleriyle Federasyon tarafından bir ceza verileceği iddia ediliyor. Adebayor'a ceza geldiği taktirde, hafta sonunda oynanacak olan M.City, Manchester United derbisinde sahada yerini alamayacak.