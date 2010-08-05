-ADEBAYOR JUVENTUS'TA OYNAMAK İSTİYOR ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Manchester City'nin Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, Serie A ekiplerinden Juventus'ta oynamak istediğini söyledi. 26 yaşındaki golcü futbolcu yaptığı açıklamada, Juventus'un, formasını giymek istediği büyük bir kulüp olduğunu belirtti. Bir süre öncesine kadar kendisine gelen teklifleri geri çevirdiğini, ancak Manchester City'deki rekabetin kızıştığını ve bu takımda eskisi kadar forma şansı bulamayacağının artık farkında olduğunu ifade eden Adebayor, ''Premier League'i bırakacağım için üzgünüm. Nitekim Avrupa'da başka üst düzey ligler de var'' diye konuştu. Futbolcu, kendisine gelen birçok teklif bulunduğunu ve bunları gözden geçirdiğini kaydetti.