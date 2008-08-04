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Spor

Adebayor Arsenal'den ayrılmıyor

Barcelona, Real Madrid ve Milan gibi dev takımların ısrarla renklerine bağlamak istediği Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor Arsenal'de kaldı...

04 Ağustos 2008 03:00


Tempo24-

Barcelona, Real Madrid ve Milan gibi dev takımların ısrarla renklerine bağlamak istediği Arsenal'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, futbol yaşantısını ‘Emirates Stadyumu'nda’ sürdürmeye karar verdi.

 

Adebayor, takımıyla olan sözleşmesini 2013 yılına kadar uzattı. Arsenal, genç forveti takımda tutmak için haftalık 70 bin sterlini gözden çıkardı.

 

Mathieu Flamini'yi İtalyan ekibi Milan'a, Alexander Hleb'i ise Barcelona'ya satan Arsenal'de, teknik direktör Arsene Wenger, daha fazla güç kaybetmemek için Adebayor'un kesinlikle takımda tutulmasını istiyordu.

 

Fransız ekibi Monaco'dan 2006 yılında transfer edilen Adebayor, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 30 gol atarak, tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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