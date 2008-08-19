Adebayor Arsenal'de kaldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in Togolu forvet oyuncusu Emmanuel Adebayor, kulübüyle sözleşme yenileyerek, hakkında çıkan spekülasyonlara son verdi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde yer alan haberde, 24 yaşındaki Togolu futbolcunun İngiliz kulübüyle uzun süreli yeni bir sözleşmeye imza attığı bildirildi. Haberde, sözleşme ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.



Futbol kariyerine Fransa'da FC Metz'de başlayan, 2006 yılında AS Monaco'dan Arsenal'e transfer olan Adebayor, çıktığı 36 lig maçında, rakip takımların ağlarını 24 kez havalandırdı.