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ADD'den TRT-Şeş'e dava

Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta Şube Başkanı Özyürek, TRT Şeş'in yayınının durdurulması istemiyle Danıştay’a başvurdu.

09 Mart 2009 02:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek, ulusal birliği bozacağını öne sürdüğü TRT 6’nın yayınına izin veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Anayasa’yı ihlal ettiğini ileri sürerek, yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu.

Özyürek dava dilekçesinde, Anayasa’nın ’değiştirilmesi teklif edilemez’ maddeleri arasında sayılan ’Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir’ maddesine dikkat çekti.

TRT 6 yayınının bu maddeyle bağdaşmadığını öne süren Özyürek, dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’de etnik kökeni değişik olan insanların kendi dillerini kullanmaları serbesttir. Ancak devletin bunları üstlenmesi Anayasaya aykırıdır. Bu yüzden TRT 6 yayını durdurulmalıdır."

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