ADD'den şok istifa

Necip Hablemitoğlu kimdir? 1954 yılında Ankara’da doğan Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.



1977 ve 1978 yıllarında "Dilde Fikirde İşde BİRLİK" adlı aylık dergi yayınladı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde master ve doktora yaptı.



Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapan Hablemitoğlu, Orta Avrupa ve Balkanlar’da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve şehitliklerimiz konusunda alan çalışmaları yürüttü. 1995-1996 yılları arasında Birleşmiş Milletler Örgütü’nün (UNDP) bir projesinde görev alarak Gagauz Türkleri’nin latin alfabesine geçişi ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti verdi.



Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren bölücü terör örgütleri ve Alman vakıfları üzerine yaptığı araştırmalarla dikkat çeken Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de uğradığı bir suikast sonucu öldürüldü.

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği’nden (ADD) istifa etti.Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun geçen ay yapılan ADD Genel Kurulu’nda, Genel Yönetim Kurulu üyesi seçildiği, seçimden iki hafta sonra da istifasını verdiği öğrenildi.Ergenekon soruşturması çerçevesinde tutuklanan ADD Genel Başkanı ve Jandarma eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur hakkında hazırlanan iddianamede, Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetini azmettirme iddiasına da yer verilmişti.Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun istifa dilekçesinde, dernek faaliyetlerine yoğun iş temposu nedeniyle zaman ayıramayacağını gerekçe gösterdiği kaydedildi.Ergenekon Operasyonu ile ilgili son günlerde çıkan haberlerde; Necip Hablemitoğlu Suikasti'nin de Ergenekon Örgütü tarafından işlendiğine dair iddialar üzerine Odatv'nin ulaştığı Şengül Hablemitoğlu'nun yaptığı açıklamalardan satır başları:...Biz bugüne kadar, bu topraklara hizmet için sonuna kadar mücadele vermek gerektiğine inanmıştık. Ancak şu an imkanım olsa, bir dakika dahi Türkiye'de durmak istemiyorum......İki kızımın ve benim can güvenliğimden şüphe duyuyorum... Çok acı ama; Türkiye'de vatandaş olarak yaşamaktansa, başka bir ülkede azınlık olarak yaşamayı tercih ediyorum......Gerçekten korkuyorum.