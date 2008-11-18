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ADD'den köşe yazarlarına suç duyurusu

Marmaris Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri, 3 yazar hakkında suç duyurusunda bulundu.

18 Kasım 2008 02:00

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) şubesi yöneticileri, üç yazar hakkında, derneklerinden 'Kemalist terör örgütü' diye söz ettikleri ve Atatürk'e hakaret ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

ADD Marmaris Şubesi'nde açıklama yapan Dernek Başkanı Mukbil Gülkokan, şunları söyledi:
"Son dönemlerde aralarında gazetecilerin de bulunduğu pekçok kişi, Atatürkçülükle, Kemalizm'le ilgili doğru olmayan söylemlerde bulunmaktadırlar. Yürütülen bir operasyon ve gözaltı sürecinde Atatürk ile Atatürkçü Düşünce Derneği'ni, terörizm ve terörle bağlantılıymış gibi göstermeye çalışan söylemlerle, özünde ulusallık bulunan Kemalizm'i küçümsemek, yok saymak istemektedirler. Star gazetesinden Mustafa Akyol, Taraf gazetesinden Yıldıray Oğur ve Vakit gazetesinden Hasan Karakaya, `Kemalist terör örgütü' ifadesinin ısrarla kullanarak, basın ahlak ilkelerini ve 5816 sayılı `Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'u ihlal etmişlerdir."

Hukuk komisyonları tarafından başlattılan çalışmalar sonucunda, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na 3 yazar hakkında suç duyurusunda bulunarak yasal işlemleri başlattıklarını belirten Gülkokan şöyle devam etti:
"Gerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve gerekse onun düşünce sistemini yaşatmak amacıyla kurulmuş olan derneğimizi terörle bağlantılı gösterme çabaları, en basit tanımıyla ucuz kahramanlıktır. Bizim Genel Başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı ve diğer Atatürkçü şehitlerimizi teröre kurban vermekten başka terörle bir bağlantımız olmamıştır."

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