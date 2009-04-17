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ADD'den iddianame hakkında suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), "Ergenekon" soruşturmasına ilişkin iddianamelerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

17 Nisan 2009 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), "Ergenekon" soruşturmasına ilişkin iddianamelerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ADD'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kamuoyuna "Ergenekon" olarak yansıyan davanın ilk iddianame metninde itham için bulunması zorunlu olmamasına rağmen "Atatürk'ün dahi Ergenekon'un tarikatvari yapısı içerisinde olduğu, ancak bunun henüz açıklanma zamanı gelmediği" ibarelerine, 40 ve 41. sayfalarda açıkça yer verildiği savunuldu.

Buna ilişkin evrakın ise ilk iddianamenin eki 64 numaralı klasöre 304-326 sayfalar olarak konulduğu belirtilen açıklamada, ikinci iddianamenin 82 sayfalık bölümünün ilk iddianamenin özetine ayrıldığı, bu bağlamda ikinci iddianamenin 31. sayfasına, ilk iddianamedeki anılan ibarelerin aynen alındığı ifade edildi.

Açıklamada, ADD'nin, söz konusu ithamlar üzerine 5816 sayılı yasanın 1/1. maddesi uyarınca, "Atatürk'e hakaret ile görevde, görevi yetkiyi kötüye kullanmak" suçları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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