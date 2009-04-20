ADD’den Ergenekon savcılarına suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek, Ergenekon soruşturmasının savcıları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



ADD Şube Başkanı Mahmut Özyürek, iddianamede yer alan `Atatürk'ün dahi Ergenekon'un tarikatvari yapısı içerisinde olduğu, ancak bunun henüz açıklanma zamanı gelmediği' şeklindeki ifadeyi göz önüne alarak Ergenekon soruşturmasını yürüten 7 savcı hakkında `Atatürk'e hakaret ve görevi kötüye kullanma' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Özyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:



Atatürk’e hakaret iddiası



“İkinci iddianamenin 82 sayfalık bölümü, ilk iddianamenin özetine ayrılmış. Bu bağlamda ikinci iddianamenin 31'inci sayfasına da ilk iddianamede anılan ibare aynen alınmıştır. Bu nedenle 5816 sayılı yasanın 1/1'inci maddesi gereğince Atatürk'e hakaret ve görevi ve yetkiyi kötüye kullanma suçlarından Ergenekon savcıları Zekeriya Öz, Ercan Şafak, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Fikret Seçen, Mehmet Murat Yönder ve Turan Çolakkadı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmak üzere Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum.''

Özyürek'in, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği 2 sayfalık dilekçede ise şu ifadeler yer aldı:

“Bir silahlı terör örgütünü ortaya koyduğu iddiasında olan iddianame kapsamında terör örgütü kurgusu içinde ulu önder Atatürk'ün gösterilmesi dayanılacak gibi değil. Atatürk'ün terörist olarak nitelenmesi sonucunu doğuracak iş ve işlemler asla kabul edilemez. Hakaret konusunda hiçbir işlem yapılmazken, bu hakaretleri kelimesi kelimesine resmi bir belgeye alıp aleniyete aktarılması, görevde yetkinin kötüye kullanılması suretiyle, ikinci iddianamede de vurgulanması bu ibareler yoluyla Atatürk'e hakaret oluşturmakta ve benimsenen bu niteleme de Atatürk'e hakaret kastını açıkça ortaya koymaktadır.''

