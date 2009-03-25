'ADD'de uyuşturucu içiliyordu'

2. İddianamede Fikri Karadğ'ın kuruculuğu yaptığı Atatürkçü Düşünce Derneği'nde uyuşturucu içildiği ileri sürülüyor. O bölüm şöyle:





"Dernekte uyuşturucu içiminden adam kaldırılıp dernekte dövülmesine..."



Tutuklu sanık Fikri KARADAĞ görevde iken hem Sedat PEKER hem de Semih Tufan GÜLALTAY ile irtibatta olduğu, hatta Almanya’da uyuşturucu parası yüzünden öldürülen Ertuğrul Yılmaz’ın cenaze törenine resmi üniformasıyla katıldığı, buna ilişkin fotoğrafların bulunduğu,aynı tutuklu sanığın emeklilik döneminde de bu kişilerle irtibata geçtiği, bazı gazeteciler ve milletvekillerine suikast yaptırılması amacıyla tutuklu sanık Muhammed Yüce ile irtibata geçtiği ve hakkında adam öldürmekten yakalama kararı bulunan Selim AKKURT’ u bu iş için görevlendirdikleri anlaşılmıştır. Emekli Kıdemli Albay Fikri KARADAĞ’ ın emekliliği döneminde kurulmasına öncülük ettiği Kuvayı Milliye Derneği (1919) nin çatısı altında tüm bu işlemleri yaptığı ,bu dernekte uyuşturucu içiminden adam kaldırılıp dernekte dövülmesine kadar her türlü illegal işlerin yapıldığı, bu derneklerinde yine ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN faaliyetleri doğrultusunda kurulan Cumhuriyetçi Çalışma Grubu kararları sonucu birçok ulusal isimli derneğin faaliyete geçirilip örgütlenmede araç olarak kullanıldığı,birçok dernek üyesine illegal olarak askeri rütbelerin verildiği, şüpheliler kendi aralarındaki konuşmalarında dahi bu rütbeleri kullandıkları belirlenmiştir.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanan şüpheli Yüksel DİLSİZ beyanlarında, kendisinin sivil bir kişi olmasına rağmen Jandarma İstihbarat başkanı olarak görev yapan şüpheli Levent ERSÖZ ün kendisine askeri rütbe verdiğini ve kendisinin de bu rütbeyi birçok kişiyle görüşürken kullandığını, kendisini binbaşı olarak tanıttığını, bu yolla birçok milletvekilini fişleyip gizli görüntülerini yasadışı olarak kaydettiği beyanlarından anlaşılmıştır.



Yine tutuklu sanık Fikri KARADAĞın Tape : 56 01.07.2004 tarihinde Hüseyin NALBANTOĞLU ile görüşmesinde özetle; Hüseyin’in “Ben Hüseyin NALBANTOĞLU. Atilla Beyin yanından ben.” “Komutanım saygılar ellerinizden öpüyorum.” diyerek kendisini tanıttığı, Fikri’nin “Bir arayıp sorayım dedim. Ne oldu bu çocuklara hiç ses soluk çıkmıyor dedim. İyiler mi dedim.” dediği, Hüseyin’in “İyiler Allah’a şükür.” dediği, Fikri’nin “Reis nasıl iyi mi?” diye sorduğu, Hüseyin’in “İyi Allah’a şükür.” dediği, Fikri’nin “Hepsine selam söyle.” şeklindeki konuşmasından da daha görevdeyken REİS(kod) Sedat PEKER le görüştüğü tespit edilmiştir.

Yine sanık Fikri KARADAĞ’ın Osman GÜRBÜZ’ ile birlikte Kuvayı Milliye Derneği (1919) etkinliklerine katıldıkları, Osman GÜRBÜZ ün Antalya’ da Kuvayı Milliye Derneği (1919) üyesi olduğu, Yök başkanına suikast yapma teşebbüsünde iken yakalanan kişi üzerinde Kuvayı Milliye Derneği (1919) kartı çıktığı, , Nurullah İLGÜN isimli şahsın YÖK başkanı Erdoğan TEZİÇ e silahlı suikast girişiminde bulunduğu ve cebinden Kuvayı Milliye Derneği (1919) kartının çıktığı anlaşılmaktadır.

