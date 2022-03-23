ADD'yi ziyaret eden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Öyle bir nesil yetiştireceğiz ki bu nesil, bu Cumhuriyet'e asla laf ettirmeyecek

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni (ADD) ziyaret ederek, "Gerçekten öyle bir nesil yetiştireceğiz ki bu nesil, bu Cumhuriyet'e asla laf ettirmeyecek. Bu nesil, bu ülkeyi asla işgal ettirmeyecek” ifadelerini kullanıldı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, bugün ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt’u ziyaret etti.

Baş, “Laiklik, devleti korumaktan ziyade dini koruyan bir kavramdır. Çünkü laikliğin olduğu ortamda, şurada kimse çıkıp da 'din budur, böyle yaşayacaksın' diyemez. Birileri kafasına göre din uydurmasın diye laiklik var. Atatürk, bunu bile garanti altına almıştır” diye konuştu.

"Benim kızım, Atatürk'ün resmini gördüğünde ‘dede’ der"

Atatürk’ün çocuklara anlatılmasına özel bir önem verilmesi gerektiğini dile getiren Hüseyin Baş, şunları söyledi:

“Türkiye'de bir Atatürk çizgi filmi olması lazım. Benim 6 ve 1 yaşlarında iki çocuğum var. Benim kızım, Atatürk'ün resmini gördüğünde ‘dede’ der. Bir babama bir de Atatürk'e ‘dede’ derler; çünkü öyle öğretirim, böyle isterim. Marşlarda bayrak sallarlar, bir sevgiyle büyürler. Gerçekten öyle bir nesil yetiştireceğiz ki bu nesil, bu Cumhuriyet'e asla laf ettirmeyecek. Bu nesil, bu ülkeyi asla işgal ettirmeyecek. Umuyorum bu, size, bize birlikte nasip olur. Bunlar çok önemli şeyler ama Türkiye'nin bu noktadan çok uzaklaştığını gözlemlemek üzücü bir durum.”

ADD Genel Başkanı Bozkurt ise Türkiye’nin geldiği noktaya dikkat çekerek, “Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan Uşak Basma Fabrikası'na, Ereğli Mensucat Fabrikası'ndan Kardemir'e, Petrokimya'ya vs. bütün bunları yapabilen bu aziz millet, bugün eğer buğday için savaş halindeki Ukrayna'ya, saman için Bulgaristan'a, pirinç için Yunanistan'a el açar duruma gelmiş ise bunu oturup düşünmek gerekir” dedi.