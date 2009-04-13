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ADD: Biz de Atatürkçüyüz, bizi de alın

13 Nisan 2009 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gaziantep Şubesi üyeleri, Ergenekon Operasyonu'nun 12'nci dalgasını protesto etti.

ADD'nin Çukur Mahallesi'ndeki binasının önüne dev Türk Bayrağı asan yaklaşık 50 kişilik grup, dernek binasında bir basın açıklaması yaptı. ADD Şube Başkanı İhsan Koca, burada yaptığı açıklamada, operasyon çerçevesinde eski rektörler ve yurtsever derneklerin yöneticilerinin evlerinin basılıp, derneklerde arama yapıldığını söyledi. ABD Başkanı Obama'nın Türkiye'yi ziyaretinin ardından yapılan operasyonun kafalarda soru işareti bıraktığını ileri süren Koca, ``Aslında yapılan bu operasyonu gerçekleştirenler haklıdır. Çünkü, bizler Anayasa Mahkemesi tarafından laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmakla suçlanan partiyi çok daha önce tespit ve teşhir ettik. Çünkü biz Tandoğan'da, Çağlayan'da, Gündoğan'da haykırdık. Çünkü, bizler vatan topraklarının satışına karşı çıktığımız için mahkemelerde süründük. Çünkü, bizim genel başkanımız bu vatanın bölünmesine karşı binlerce şehit veren Jandarma Teşkilatı'nın genel komutanlığını yaptı. Bu yüzden şimdi yaşam savaş veriyor. Evet, bizler de suçluyuz, bizi de alın. Çünkü, bizler de Atatürkçüyüz'' dedi.

Grup basın açıklamasının ardından operasyonu alkışlarla protesto ederek dağıldı.

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